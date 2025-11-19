"В Кыргызстане за последние три года мы наблюдаем рекордный рост экономики"

В Бишкеке проходит бизнес-форум Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Министр Бакыт Сыдыков рассказал об основных направлениях Нацпрограммы развития до 2030 года

Сегодня, 19 ноября, в Бишкеке проходит второй день бизнес-форума Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). В центре внимания сегодняшнего форума - развитие регионального потенциала Кыргызской Республики.

Модератором сессии и основным докладчиком выступил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков. Он подробно остановился на последних показателях развития экономики страны и представил гостям бизнес-форума ключевые цели и задачи Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года.

По его словам, благодаря эффективной политике привлечения инвестиций и реализации крупных проектов экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост.

"За последние три года мы наблюдаем рекордный рост экономики - в среднем на 9% ежегодно. Объём ВВП увеличился с 1 020,7 млрд сомов в 2022 году до 1 523,2 млрд сомов в 2024 году. Все сектора экономики за этот период показали положительную динамику: промышленность - 7%, сельское хозяйство - 5%, строительство - 16%, сфера услуг - 8%. Этот рост был обеспечен в первую очередь за счёт инвестиций. За указанный период привлечено около 23 млрд долларов инвестиций, включая 3,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Мы последовательно улучшали деловой климат: упрощали правила, устраняли излишние барьеры и обеспечивали надёжную защиту прав инвесторов", - отметил министр.

Далее Бакыт Сыдыков представил стратегический документ - Национальную программу развития Кыргызстана до 2030 года.

"В целях реализации программы мы намерены обеспечить устойчивый рост ВВП не менее чем на 8% в год, что позволит нам достичь объёма экономики не ниже 30 миллиардов долларов США и увеличить ВВП на душу населения до 4500 долларов. Нашими ключевыми приоритетами станут: развитие человеческого капитала - коренное улучшение качества и доступности образования и медицины, активная поддержка малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, а также сокращение уровня безработицы до 5%", - сказал министр.

Было подчеркнуто, что основными источниками экономического роста определены четыре вектора развития: индустриализация, развитие сельского хозяйства и туризма, формирование регионального хаба и зелёная энергетика.

"Для достижения поставленных целей потребуются консолидированные усилия всего общества: государства, бизнеса, граждан и наших международных партнёров. Мы ставим задачу удвоить объём промышленного производства и довести долю инвестиций в основной капитал промышленности до 50%. Планируется развитие машиностроения, фармацевтики, текстильной промышленности и производства строительных материалов, а также внедрение современных технологий. Это позволит значительно повысить экспортный потенциал и создать новые рабочие места", - отметил Бакыт Сыдыков.