Погода
$ 87.32 - 87.64
€ 101.02 - 102.02

"В Кыргызстане за последние три года мы наблюдаем рекордный рост экономики"

193  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит бизнес-форум Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Министр Бакыт Сыдыков рассказал об основных направлениях Нацпрограммы развития до 2030 года

Сегодня, 19 ноября, в Бишкеке проходит второй день бизнес-форума Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). В центре внимания сегодняшнего форума - развитие регионального потенциала Кыргызской Республики.

Модератором сессии и основным докладчиком выступил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков. Он подробно остановился на последних показателях развития экономики страны и представил гостям бизнес-форума ключевые цели и задачи Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года.

По его словам, благодаря эффективной политике привлечения инвестиций и реализации крупных проектов экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост.

"За последние три года мы наблюдаем рекордный рост экономики - в среднем на 9% ежегодно. Объём ВВП увеличился с 1 020,7 млрд сомов в 2022 году до 1 523,2 млрд сомов в 2024 году. Все сектора экономики за этот период показали положительную динамику: промышленность - 7%, сельское хозяйство - 5%, строительство - 16%, сфера услуг - 8%. Этот рост был обеспечен в первую очередь за счёт инвестиций. За указанный период привлечено около 23 млрд долларов инвестиций, включая 3,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Мы последовательно улучшали деловой климат: упрощали правила, устраняли излишние барьеры и обеспечивали надёжную защиту прав инвесторов", - отметил министр.

Далее Бакыт Сыдыков представил стратегический документ - Национальную программу развития Кыргызстана до 2030 года.

"В целях реализации программы мы намерены обеспечить устойчивый рост ВВП не менее чем на 8% в год, что позволит нам достичь объёма экономики не ниже 30 миллиардов долларов США и увеличить ВВП на душу населения до 4500 долларов. Нашими ключевыми приоритетами станут: развитие человеческого капитала - коренное улучшение качества и доступности образования и медицины, активная поддержка малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, а также сокращение уровня безработицы до 5%", - сказал министр.

Было подчеркнуто, что основными источниками экономического роста определены четыре вектора развития: индустриализация, развитие сельского хозяйства и туризма, формирование регионального хаба и зелёная энергетика.

"Для достижения поставленных целей потребуются консолидированные усилия всего общества: государства, бизнеса, граждан и наших международных партнёров. Мы ставим задачу удвоить объём промышленного производства и довести долю инвестиций в основной капитал промышленности до 50%. Планируется развитие машиностроения, фармацевтики, текстильной промышленности и производства строительных материалов, а также внедрение современных технологий. Это позволит значительно повысить экспортный потенциал и создать новые рабочие места", - отметил Бакыт Сыдыков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452700
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  