За 10 месяцев "Кумтор" заработал 80 млрд сомов

За 10 месяцев 2025 года выручка закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" от производственной деятельности составила 80 млрд сомов при плане в 55,1 млрд сомов.

Чистая прибыль предприятия за 10 месяцев текущего года составила 36 млрд сомов 900 млн при плане 13 млрд 373 млн сомов.

В виде налогов и обязательных платежей в бюджет Кыргызской Республики выплачено 16 млрд 272 млн сомов при плане 14 млрд 43 млн сомов.

В виде дивидендов в 2025 году по итогам 2024 года выплачено почти 13 млрд 49 млн сомов при плане 12 млрд 900 млн сомов.


