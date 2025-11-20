Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

Адылбек Касымалиев принял участие в 24-м заседании СГП ШОС

152  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Кабмина КР Адылбек Касымалиев принял участие в 24-м заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС (СГП ШОС) в г. Москве.

Заседание в узком составе началось со встречи глав делегаций с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. В ходе заседания в узком составе главы правительств и делегаций государств-членов ШОС провели плодотворные дискуссии по ключевым вопросам развития многостороннего взаимодействия и обозначили конкретные пути укрепления многосторонней интеграции на пространстве ШОС.

В ходе заседания в расширенном составе Глава Кабмина в своем выступлении изложил важные аспекты развития Организации, в частности, уделил внимание мероприятиям, запланированным в ходе председательства КР в ШОС.

Адылбек Касымалиев заявил, что для сохранения положительной динамики торгово- экономических показателей необходимо и дальше активно укреплять торговые связи и развивать совместные инновации, и обозначил ряд ключевых направлений сотрудничества – упрощение процедур торговли, транспортная взаимосвязанность, использование национальных валют в расчётах и цифровизация.

"За 2020–2024 годы товарооборот Кыргызстана со странами ШОС увеличился в 3,5 раза. Страны ШОС в общем объёме товарооборота Кыргызстана по итогам 8 месяцев текущего года занимают 75%. За 9 месяцев текущего года Кыргызстан посетили около 8 миллионов граждан стран ШОС", - подчеркнул Глава Кабмина КР.

После заседания главы правительств и делегаций государств-членов ШОС встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

"У всех нас одна общая цель – повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших на Евразийском континенте, да и в мире в целом региональных объединений. И правительствам, естественно, принадлежит особая роль в налаживании конкретной практической работы, в работе по расширению многопланового взаимодействия государств – членов организации", - отметил Владимир Путин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452711
Теги:
Россия, Кыргызстан, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  