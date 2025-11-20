Адылбек Касымалиев принял участие в 24-м заседании СГП ШОС

Председатель Кабмина КР Адылбек Касымалиев принял участие в 24-м заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС (СГП ШОС) в г. Москве.

Заседание в узком составе началось со встречи глав делегаций с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. В ходе заседания в узком составе главы правительств и делегаций государств-членов ШОС провели плодотворные дискуссии по ключевым вопросам развития многостороннего взаимодействия и обозначили конкретные пути укрепления многосторонней интеграции на пространстве ШОС.

В ходе заседания в расширенном составе Глава Кабмина в своем выступлении изложил важные аспекты развития Организации, в частности, уделил внимание мероприятиям, запланированным в ходе председательства КР в ШОС.

Адылбек Касымалиев заявил, что для сохранения положительной динамики торгово- экономических показателей необходимо и дальше активно укреплять торговые связи и развивать совместные инновации, и обозначил ряд ключевых направлений сотрудничества – упрощение процедур торговли, транспортная взаимосвязанность, использование национальных валют в расчётах и цифровизация.

"За 2020–2024 годы товарооборот Кыргызстана со странами ШОС увеличился в 3,5 раза. Страны ШОС в общем объёме товарооборота Кыргызстана по итогам 8 месяцев текущего года занимают 75%. За 9 месяцев текущего года Кыргызстан посетили около 8 миллионов граждан стран ШОС", - подчеркнул Глава Кабмина КР.

После заседания главы правительств и делегаций государств-членов ШОС встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

"У всех нас одна общая цель – повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших на Евразийском континенте, да и в мире в целом региональных объединений. И правительствам, естественно, принадлежит особая роль в налаживании конкретной практической работы, в работе по расширению многопланового взаимодействия государств – членов организации", - отметил Владимир Путин.