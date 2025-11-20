Аскар Сыдыков: КР должна использовать интерес к ЦА для развития логистики

Исполнительный директор Международного делового совета (МДС) Аскар Сыдыков на бизнес-форуме ЦАРЭС в Бишкеке заявил, что Кыргызстан должен сделать всё возможное, чтобы использовать растущий интерес к Центральной Азии для привлечения инвестиций и реализации инициативы "Центральноазиатский региональный логистический хаб". Он подчеркнул, что сейчас складывается уникальная ситуация, и её важно использовать эффективно.

Аскар Сыдыков пояснил, что Кыргызстан не имеет выхода к морю, поэтому развитие транспортных коридоров является приоритетной задачей для страны в силу ее географического положения.

"Для нас задача первостепенной важности развивать транспортные коридоры как в Европу, так и со странами Юго-Восточной и Восточной Азии", - отметил глава МДС.

Он подчеркнул ключевую роль программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в решении этих вопросов. Партнёрство, работающее уже почти четверть века (с 2001 года), помогает привлекать финансирование для проектов не только в логистике, но и в сферах цифровизации и энергетики.

Глава МДС обратил внимание на растущий интерес мирового сообщества к региону. "Центральная Азия приобретает всё большую важность для стран дальнего и ближнего зарубежья. Кыргызстан должен этим воспользоваться, чтобы привлечь финансирование и в кратчайшие сроки развить транспортные коридоры. Это позволит нашим товарам беспрепятственно, дешево и качественно поступать в разные регионы, что приведёт к росту и развитию экономики", - подчеркнул он.

По словам Сыдыкова, географически Кыргызстан находится в самом центре региона и граничит практически со всеми странами Центральной Азии и Китаем. Однако успешная реализация проекта зависит от действий властей страны: насколько быстро будут подготовлены и реализованы проекты, насколько эффективно будет использован потенциал страны.

"Если не предпринимать активных шагов, эти проекты не реализуются, а инициатива может быть перехвачена другими странами. Сейчас интерес к Центральной Азии есть, но он не будет сохраняться бесконечно. Надо использовать "окно возможностей" вовремя", - заключил Аскар Сыдыков.