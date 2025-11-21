В Кыргызстане 27 ноября пройдет Digital Farmer Hackathon 2025 - крупный технологический хакатон для цифровизации сельского хозяйства. Об этом сообщает Минсельхоз.
Мероприятие станет площадкой для молодых разработчиков, IT-специалистов, студентов и команд, работающих над внедрением цифровых технологий в агропромышленный сектор. Хакатон направлен на создание прототипов сервисов, алгоритмов и инструментов, которые помогут повысить эффективность сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Основные задачи хакатона
Участники будут разрабатывать цифровые решения, среди которых:
прототипы сервисов и программных инструментов;
алгоритмы для анализа данных;
системы мониторинга и управления ресурсами;
технологические решения для повышения производительности аграрного сектора.
Особый акцент сделан на проектах, которые способны улучшить устойчивость отрасли, оптимизировать процессы и внедрить современные цифровые технологии.
Призовой фонд и участники
Призовой фонд составляет 200 тысяч сомов, которые распределят между тремя лучшими командами.
К участию приглашаются студенты, разработчики, IT-команды, специалисты аграрного направления, предприниматели и авторы технологических проектов.
Где пройдет
Хакатон состоится в инновационном пространстве Technopark Meta Hall (Бишкек, ул. Максима Горького 1/2, ул. Анкара 1/2, 2 этаж).
Регистрация
Регистрация открыта на сайте: https://hackathon.agro.gov.kg
По организационным вопросам: Бостонкулов Максат Маратович, тел. +996 995 050 645, e-mail hackathon@agro.gov.kg.
Мероприятие проводится при поддержке APIU, ФАО, Green Light ITS, IBM, Salavat Events и Фонда социального партнерства по развитию регионов.
Министерство отмечает, что Digital Farmer Hackathon 2025 станет значимым шагом в развитии агротехнологий и привлечении молодых специалистов к цифровой модернизации отрасли.