В Кыргызстане 27 ноября пройдет Digital Farmer Hackathon 2025 - крупный технологический хакатон для цифровизации сельского хозяйства. Об этом сообщает Минсельхоз.

Мероприятие станет площадкой для молодых разработчиков, IT-специалистов, студентов и команд, работающих над внедрением цифровых технологий в агропромышленный сектор. Хакатон направлен на создание прототипов сервисов, алгоритмов и инструментов, которые помогут повысить эффективность сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Основные задачи хакатона

Участники будут разрабатывать цифровые решения, среди которых:

прототипы сервисов и программных инструментов;

алгоритмы для анализа данных;

системы мониторинга и управления ресурсами;

технологические решения для повышения производительности аграрного сектора.

Особый акцент сделан на проектах, которые способны улучшить устойчивость отрасли, оптимизировать процессы и внедрить современные цифровые технологии.

Призовой фонд и участники

Призовой фонд составляет 200 тысяч сомов, которые распределят между тремя лучшими командами.

К участию приглашаются студенты, разработчики, IT-команды, специалисты аграрного направления, предприниматели и авторы технологических проектов.

Где пройдет

Хакатон состоится в инновационном пространстве Technopark Meta Hall (Бишкек, ул. Максима Горького 1/2, ул. Анкара 1/2, 2 этаж).

Регистрация

Регистрация открыта на сайте: https://hackathon.agro.gov.kg

По организационным вопросам: Бостонкулов Максат Маратович, тел. +996 995 050 645, e-mail hackathon@agro.gov.kg.

Мероприятие проводится при поддержке APIU, ФАО, Green Light ITS, IBM, Salavat Events и Фонда социального партнерства по развитию регионов.

Министерство отмечает, что Digital Farmer Hackathon 2025 станет значимым шагом в развитии агротехнологий и привлечении молодых специалистов к цифровой модернизации отрасли.