Погода
$ 87.26 - 87.59
€ 101.02 - 102.02

Эксперт заявила о провале цифровизации в международных перевозках КР

284  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экономист Нургуль Акимова на бизнес-форуме ЦАРЭС отметила, что международные пассажирские перевозки в Кыргызстане остаются "единственным звеном" транспортной инфраструктуры, которое фактически выпало из государственного цифрового сервиса.

Выступая на панельной дискуссии, посвященной цифровизации логистики и перспективам развития страны, она пояснила: в то время как такси и грузовые перевозки демонстрируют заметный прогресс в использовании электронных решений и систем учёта, нормативная база, регулирующая международные рейсы, по-прежнему опирается на устаревший бумажный документооборот.

По словам Акимовой, в действующих документах до сих пор отсутствуют требования об обязательной электронной отчётности и обмене данными между перевозчиками и государственными органами.

"Компании, работающие на международных линиях, не обязаны предоставлять электронные данные о рейсах, предрейсовых осмотрах, режиме труда водителей и техническом состоянии транспорта. Электронные билеты вводятся, но закон не требует их обязательного применения или единого стандарта оформления - это создаёт серьёзный пробел в регулировании", - отметила она.

Экономист подчеркнула, что электронные механизмы регистрации перевозчиков, передачи данных о поездках и автоматического удержания налогов уже успешно действуют в таксомоторных парках. В международных перевозках доступны цифровые лицензии и разрешения, на таможне функционируют электронные очереди. В отдельных городах внедрены системы мониторинга общественного транспорта и электронное лицензирование.

Однако все эти решения развиваются фрагментарно. В сфере международных пассажирских перевозок образовался "нормативный вакуум", что в условиях современных задач логистики и цифровизации выглядит, по словам Акимовой, нонсенсом.

"Если одно ключевое звено не включено в общую систему, то говорить о полноценной региональной интеграции сложно. Вся система перевозок нуждается в комплексной цифровой трансформации", - подчеркнула она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452718
Теги:
грузоперевозки, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  