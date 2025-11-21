Эксперт заявила о провале цифровизации в международных перевозках КР

Экономист Нургуль Акимова на бизнес-форуме ЦАРЭС отметила, что международные пассажирские перевозки в Кыргызстане остаются "единственным звеном" транспортной инфраструктуры, которое фактически выпало из государственного цифрового сервиса.

Выступая на панельной дискуссии, посвященной цифровизации логистики и перспективам развития страны, она пояснила: в то время как такси и грузовые перевозки демонстрируют заметный прогресс в использовании электронных решений и систем учёта, нормативная база, регулирующая международные рейсы, по-прежнему опирается на устаревший бумажный документооборот.

По словам Акимовой, в действующих документах до сих пор отсутствуют требования об обязательной электронной отчётности и обмене данными между перевозчиками и государственными органами.

"Компании, работающие на международных линиях, не обязаны предоставлять электронные данные о рейсах, предрейсовых осмотрах, режиме труда водителей и техническом состоянии транспорта. Электронные билеты вводятся, но закон не требует их обязательного применения или единого стандарта оформления - это создаёт серьёзный пробел в регулировании", - отметила она.

Экономист подчеркнула, что электронные механизмы регистрации перевозчиков, передачи данных о поездках и автоматического удержания налогов уже успешно действуют в таксомоторных парках. В международных перевозках доступны цифровые лицензии и разрешения, на таможне функционируют электронные очереди. В отдельных городах внедрены системы мониторинга общественного транспорта и электронное лицензирование.

Однако все эти решения развиваются фрагментарно. В сфере международных пассажирских перевозок образовался "нормативный вакуум", что в условиях современных задач логистики и цифровизации выглядит, по словам Акимовой, нонсенсом.

"Если одно ключевое звено не включено в общую систему, то говорить о полноценной региональной интеграции сложно. Вся система перевозок нуждается в комплексной цифровой трансформации", - подчеркнула она.