Фархад Асиф: "Кыргызстан может стать хабом - если будет политическая воля

Миссия доктора Фархада Асифа из Пакистана на бизнес-форуме ЦАРЭС в Бишкеке, по ее словам, заключается в том, чтобы соединять" бизнесменов и помогать представителям разных стран увидеть взаимовыгодные возможности сотрудничества.

Наша гостья - владелица журнала у себя на родине, сотрудница крупного исследовательского института мира и мама двух подростков. Она впервые в Кыргызстане. Признается, что мечтала увидеть снег в горах, но из-за плотного графика в этот раз не удалось выехать за пределы города. Однако она надеется вернуться снова - уже с возможностью познакомиться с природой страны поближе.

- У вас сложная работа, требующая большого опыта, понимания сущности бизнеса и человеческих характеров. По итогам форума было подписано несколько договоров - отличный результат.

- Да, удалось соединить бизнесы из Казахстана и Пакистана. Вы сами видели - были подписаны документы, соглашения о намерениях.

- Два дня форума вы общаетесь, встречаетесь, изучаете документы и резюме, слушаете доклады. Несколько раз звучало, что Кыргызстан хочет стать региональным логистическим хабом. Что стоит за этим желанием? Готова ли страна?

- Для любой страны стать логистическим хабом - это большой вызов. Есть огромная потребность в улучшении логистических маршрутов. Например, при отправке товаров из Пакистана в Центральную Азию мы сталкиваемся с барьерами. Здесь необходимо межправительственное взаимодействие и поддержка государства - бизнес не может решить такие вопросы самостоятельно.

Сегодня спрос со стороны бизнеса очевиден, и именно государство должно этот спрос удовлетворять.

На форуме выступал премьер-министр. Вчера и сегодня в мероприятии приняли участие около 200 представителей бизнеса. И задача бизнес-форума ЦАРЭС заключается в том, чтобы государство и бизнес могли договориться по всем возникающим вопросам - будь то электронная коммерция, транспорт, качество дорог или изменение климата. Все эти проблемы должны решаться совместно.

ЦАРЭС направлен на создание условий для сотрудничества между бизнесом и бизнесом, между государствами, во всех возможных форматах.

Может ли страна стать логистическим хабом? Это определяется тремя факторами: географией, политической волей государства и готовностью самого населения стать страной-хабом.

- Хаб - это больше про узел или про открытость? Какое определение точнее?

- Хаб - это и железные дороги, и автомобильные магистрали, и контейнерные перевозки. Это целый комплекс вопросов, которые необходимо обеспечить: работа внутренних ведомств, силовых структур. Премьер-министр сегодня говорил о стремлении Кыргызстана стать региональным логистическим хабом. Но за этими словами должны стоять конкретные шаги: развитие инфраструктуры, качество связи, дорог, стабильное электричество.

И самое главное - реальные дела, решимость и готовность делать всё, чтобы соответствовать этой амбициозной цели.