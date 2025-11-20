Сахарный диабет наступает, и Кыргызстан пока проигрывает борьбу с ним

- Число больных сахарным диабетом постоянно растет - это общемировая тенденция. В нашей стране, по официальным данным, в регистре больных значится уже более 90 тысяч человек. Причем надо учесть, что это - пациенты, которым диагноз уже поставлен. Но, как показывают практика и наши исследования, реальное количество случаев в 2-3 раза выше, так как многие люди даже не подозревают, что больны диабетом, или имеют предпосылки к его развитию. Ситуация более чем тревожная, - рассказала в интервью vb.kg во время международной научно-практической конференции " Сахарный диабет – вызов современной медицине" вице-президент Диабетической и эндокринологической ассоциации Кыргызстана, профессор кафедры госпитальной терапии КГМА, заведующая курсом эндокринологии Института постдипломной подготовки и переподготовки кадров Роза Султаналиева.

По ее словам, за 24 года количество больных в мире увеличилось в 3,5 раза, а в Кыргызстане – в 4,5 раза.

- По статистике последних лет у нас в среднем в стране ежегодно выявляется около 5-6 тысяч пациентов, которым впервые ставят этот диагноз. В мире заболеваемость этим недугом составляет до 10 процентов населения в большинстве стран. В Кыргызстане данный показатель составляет 1 процент. Но рост числа таких пациентов у нас еще будет, - считает главный эндокринолог Минздрава и главный врач Эндокринологического центра Наталья Добрынина.

Ведущие эндокринологи Кыргызстана, России, Казахстана, представители ВОЗ и Европейского отделения Международной диабетической федерации обсуждали новые инициативы в организации эндокринологической службы, говорили о современных методах диагностики и лечения, чтобы остановить развитие "тихой эпидемии", как они называют диабет. И, конечно, о проблемах и успехах в оказании медицинской помощи взрослым пациентам и детям с этим недугом.

На наш вопрос, какие современные методы диагностики и лечения диабета применяются в нашей стране, профессор Султаналиева ответила, что сегодня эндокринологи располагают всем необходимым, чтобы помочь на ранних стадиях выявить заболевание, а пациентам держать недуг под контролем и не допускать развития тяжелых осложнений.

- Для диагностики диабета критерии едины во всем мире. Для этого не требуются какие-то инновационные технологии. Элементарно надо определить уровень глюкозы в плазме венозной крови. И все медицинские организации оснащены этим оборудованием. Но главное - диабет из тех заболеваний, которые мы "зарабатываем" себе сами, и на ранней стадии его можно компенсировать, а иногда и остановить его развитие. Однако 95 процентов больных из всех зарегистрированных в нашей стране – это больные с диабетом второго типа, которые узнали о своей болезни поздно, когда он дал осложнения.

Диабет второго типа, можно сказать, приобрел статус "неинфекционной пандемии", поскольку долго не распознается, "сахар" же не болит вначале. Даже если глюкоза в плазме венозной крови превышает допустимые пределы – до 6 ммоль/л и достигает уровня 8-9, человек не ощущает своего состояния. А болезнь развивается, появляются микро и макро-сосудистые осложнения. Изнутри сахар уже повреждает сосуды, разрушает нервные волокна, приводит к ряду других осложнений. В первую очередь диабет отражается на состоянии сердца и сосудов. И если заболевание не держать под контролем, постепенно поражаются и другие органы - почки, глаза, сосуды ног. Человек часто приходит к врачу уже в предынфарктном, прединсультном состоянии, с незаживающими ранами, гангреной пальцев и так далее. То есть диагностика диабета второго типа запаздывает.

Поэтому основной акцент надо сделать на амбулаторном уровне, на выявлении факторов риска - то есть профилактике заболевания. Сфокусировать внимание на лиц в группе риска, им в первую очередь надо проводить такой анализ. А лиц с факторами риска у нас много – это те, кто имеет повышенное давление, избыточный вес, ожирение, высокий холестерин, наследственные факторы, женщины, родившие ребенка более четырех килограммов.

Вообще профилактические осмотры я бы рекомендовала всем, кому уже за 40, так как эти люди попадают в группу риска по развитию многих заболеваний. И лучше предотвратить их развитие, то есть пройти элементарное обследование хотя бы раз в год для исключения заболевания. Уж слишком коварен "ласковый убийца", - порекомендовала известный профессор-эндокринолог.

Судя по докладам выступающих, сегодня к решению проблемы подключаются врачи разных специальностей - терапевты, кардиологи, урологи, нефрологи, которые так или иначе участвуют в судьбе больных диабетом, так как это заболевание грозит тяжелыми осложнениями, приводящими к инвалидизации и сокращению жизни. Ученые говорят: заболевание отнимает в среднем 10 лет жизни.

Что касается лечения, то, по словам Розы Бакаевны, оно разное в зависимости от типа диабета. Больных с первым типом у нас немного – 10 процентов от всех, состоящих на учете. Он протекает ярко – это жажда, сухость во рту, резкое похудение, частое мочеиспускание. Организм перестает вырабатывать инсулин. Поэтому таким больным нужна пожизненная терапия инсулином, который им выдается бесплатно. Причем, как отмечалось, лекарство приобретается у ведущих производителей.

- Для детей, подростков и лиц старше 29 лет даются несколько иные виды инсулина с улучшенными фармакодинамикой и фармакокинетикой. То есть они не вызывают резкого снижения глюкозы в крови и легче переносятся, - отметила Роза Султаналиева.

- Для больных со вторым типом диабета есть очень много препаратов. Но финансовые возможности государства не позволяют обеспечивать ими больных бесплатно. На один из основных препаратов – метфармин дается хорошая скидка. Остальные пациентам приходится покупать самим, - добавила она.

Борются с болезнью давно. В стране был даже принят закон о сахарном диабете, нацеленный на улучшение ситуации с заболеваемостью. Но остановить рост новых случаев он не смог из-за недостатка финансирования. А теперь и вовсе его включили как статью в закон об общественном здравоохранении.

- К сожалению, диабет не является приоритетом в нашей системе здравоохранения. Сколько мы добивались, чтобы в стране открыли хотя бы Республиканский эндокринологический диспансер, но, увы. Сменили только табличку на здании с названием – "городской эндокринологический диспансер" просто на "эндокринологический центр". Прежний диспансер был мал даже для больных города, не говоря о больных в республике. Условия в нем и для больных, и врачей, мягко говоря, не соответствуют стремительному развитию этого заболевания в стране, - считает президент Диабетической и эндокринологической ассоциации Кыргызстана, замечательный врач-эндокринолог Светлана Мамутова.

Создание нового эндокринологического центра, по ее мнению, крайне важно. Ведь сегодня ставится задача не просто обеспечить пациентов качественным лечением, центр смог бы координировать профилактическую работу и обучение пациентов. Кроме того, благодаря современной лабораторной базе, инновационным диагностическим методам он был бы нацелен на раннее выявление возможных осложнений.

На конференции также отмечалось, что в республике всего 120 врачей-эндокринологов на 90 с лишним тысяч больных, не говоря о детских эндокринологах. А количество детей с этим заболеванием тоже растет. По официальной статистике, таковых в стране 900, а в реальности в разы больше. То есть проблем много. Например, медики говорили, что аппараты для гликирования гемоглобина благодаря ВОЗ установили в поликлиниках, но не хватает реактивов. А в частных центрах это исследование стоит недешево.

И, тем не менее, как отмечалось, современная эндокринология располагает сегодня эффективными лекарствами и медицинскими технологиями, помогающими на ранних этапах выявить заболевание, а больным справиться с недугом. Но львиная доля в том, чтобы избежать этого заболевания, а также в его лечении - это усилия и вклад самого человека. Его образ жизни и прежде всего – питание, в котором сейчас преобладают ультрапереработанные, жирные продукты, фастфуды, сладкие напитки. Например, в одном стакане кока-колы, по данным экспертов по питанию, шесть-семь ложек сахара! А ее пьют бутылками. Физическая же активность очень низкая. Все это ведет к избыточному весу, ожирению, которое сегодня – одно из самых распространенных в кыргызской популяции эндокринных заболеваний.

Безусловно, из-за быстрого ритма жизни сложно придерживаться правильного питания, заниматься спортом, избегать стрессов. Но, как говорил Сократ: "Здоровье - это не всё, но всё без здоровья - это ничто".