В Кеминском районе задержали подозреваемых в ночном нападении на водителя

В Чуйской области задержаны двое подозреваемых в ночном нападении и грабеже в Чон-Кемине.

По данным милиции, инцидент произошёл в ночь на 15 ноября 2025 года, примерно с 00:00 до 01:00, между сёлами Кароол-Добо и Калмак-Ашуу Чон-Кеминской долины. Гражданин К.Ж. (2001 г.р.) сообщил, что ехал с друзьями на автомобиле Honda Accord, когда их догнала Toyota Camry. По словам потерпевшего, автомобиль начал прижимать их к обочине, вынуждая остановиться.

После остановки из Toyota Camry вышли неизвестные лица, нанесли заявителю телесные повреждения и похитили из его кошелька, находившегося в бардачке, 30 000 сомов. Затем злоумышленники скрылись.

Факт зарегистрирован, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 (Грабёж) УК Кыргызской Республики. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемых М.Н. (2003 г.р.) и А.Н. (2006 г.р.) , которые были водворены в ИВС.


Теги:
грабеж, задержание, Кеминский район
