Махачев назвал возможного соперника после UFC 322

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев поделился планами на дальнейшую карьеру и назвал бойца, с которым готов встретиться в следующем бою, если 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке он одержит победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Махачев подчеркнул, что рассматривает в качестве следующего оппонента бывшего чемпиона полусреднего веса Камару Усмана, отмечая его статус и достижения:

"После Джека, я думаю, будет Камару Усман. У него наибольшее число защит в полусреднем весе, и сейчас у него хорошая позиция", - заявил Махачев в интервью YouTube-каналу Adin Live.

Поединок Махачев - Делла Маддалена станет одним из ключевых в карде UFC 322, где российский боец планирует вернуть себе статус претендента на титул.

Камару Усман, которого Махачев считает идеальным следующим соперником, в июне успешно вернулся в октагон: на турнире UFC on ESPN 69 он выиграл единогласным судейским решением у Хоакина Бакли, продемонстрировав, что по-прежнему находится в элите дивизиона.

Ожидается, что возможный бой Махачева с Усманом может стать одним из крупнейших событий 2026 года, если оба бойца сохранят свои позиции после ближайших поединков.


