Ахраф Хакими признан лучшим футболистом Африки 2025 года

Защитник Paris Saint-Germain и сборной Марокко Ахраф Хакими официально стал обладателем премии African Ballon d"Or 2025, присуждаемой лучшему футболисту Африки по итогам сезона. Торжественная церемония вручения награды состоялась в рамках ежегодного континентального футбольного форума.

Хакими опередил в голосовании двух главных конкурентов - нападающего сборной Нигерии Виктора Осимхена и звезду Египта Мохамеда Салаха. По итогам сезона марокканский защитник продемонстрировал одну из лучших форм в своей карьере: он стал ключевым игроком "Пари Сен-Жермен", отличился высокой стабильностью и яркими результативными действиями на фланге обороны, а также продолжил блистать в национальной сборной Марокко.

Эксперты отмечают, что именно лидерские качества, универсальность и высокий вклад Хакими в игру команды позволили ему впервые в карьере завоевать престижную африканскую награду.