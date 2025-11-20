Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

Ахраф Хакими признан лучшим футболистом Африки 2025 года

125  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Защитник Paris Saint-Germain и сборной Марокко Ахраф Хакими официально стал обладателем премии African Ballon d"Or 2025, присуждаемой лучшему футболисту Африки по итогам сезона. Торжественная церемония вручения награды состоялась в рамках ежегодного континентального футбольного форума.

Хакими опередил в голосовании двух главных конкурентов - нападающего сборной Нигерии Виктора Осимхена и звезду Египта Мохамеда Салаха. По итогам сезона марокканский защитник продемонстрировал одну из лучших форм в своей карьере: он стал ключевым игроком "Пари Сен-Жермен", отличился высокой стабильностью и яркими результативными действиями на фланге обороны, а также продолжил блистать в национальной сборной Марокко.

Эксперты отмечают, что именно лидерские качества, универсальность и высокий вклад Хакими в игру команды позволили ему впервые в карьере завоевать престижную африканскую награду.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452731
Теги:
футбол, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  