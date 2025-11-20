Погода
Арууке Кадырбек кызы завоевала бронзу на Исламских играх

Кыргызстанская спортсменка Арууке Кадырбек кызы выиграла бронзовую медаль на Исламских играх, выступая в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 53 кг.

В решающей схватке за третье место Кадырбек кызы одержала уверенную победу над представительницей Индонезии. До этого она успешно стартовала, обыграв спортсменку из Азербайджана, однако в полуфинале уступила борцу из Узбекистана, что отправило её в утешительный финал.

Другие кыргызстанские спортсмены, выступавшие в тот день, не смогли завоевать медали. Сезим Жуманазарова проиграла в поединке за бронзу алжирке Текук Ачуак Джамиле, а греко-римский борец Роман Ким также не сумел занять третье место.

Бронза Кадырбек кызы стала очередной наградой сборной Кыргызстана на нынешних Исламских играх и укрепила позиции команды в общекомандном зачёте.


