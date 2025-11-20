С 1 декабря начнётся проверка лицензий у служб такси в Кыргызстане

С 1 декабря в Кыргызстане начинается проверка наличия лицензий у служб такси, а транспортным средствам с правым рулём будет полностью запрещено работать в качестве такси. ГУОБДД МВД призывает водителей заблаговременно подать документы. Крайний срок - 1 декабря 2025 года.

ГУОБДД напоминает, что без лицензии и необходимых документов работа такси будет считаться нарушением. Водителям рекомендуется заранее подготовить полный пакет бумаг.

Для получения лицензии физическим лицам необходимо предоставить:

копию свидетельства о регистрации транспортного средства (при необходимости - доверенность на управление);

копию акта о прохождении технического осмотра;

копию договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;

копию договора с юридическими или физическими лицами, имеющими производственно-техническую базу для ежедневного предрейсового техосмотра и медосмотра водителей;

подтверждение стажа вождения не менее трёх лет;

другие необходимые документы.