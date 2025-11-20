Погода
Мунарбек Сейитбек уулу вышел в финал Кубка мира по боксу в Индии

Кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу успешно вышел в финал третьего этапа Кубка мира по боксу, который проходит в индийском городе Большая Нойда.

Сейитбек уулу выступает в весовой категории до 60 кг и начал турнир с четвертьфинала. В первом бою он уверенно обыграл представителя Польши, победив единогласным решением судей.

19 ноября в полуфинале кыргызстанец встретился с англичанином Уильямом Дэвидом Хьюиатом - соперником, которому он уступил на чемпионате мира в сентябре. На этот раз Сейитбек уулу сумел взять реванш, победил раздельным решением судей и прошёл в финал.

В решающем поединке, который состоится 20 ноября, Сейитбек уулу встретится с индийским боксером Сачином, победившим в полуфинале двукратного чемпиона Азии среди молодежи из Узбекистана.


бокс, Кыргызстан
