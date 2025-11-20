В Бишкеке продолжается строительство стадиона "Азаттык Арена"

В Бишкеке продолжается строительство нового спортивного комплекса "Азаттык Арена", который станет крупнейшим стадионом в Центральной Азии. Управление делами президента КР опубликовало видео, показывающее текущий этап работ.

По данным ведомства, бетонные работы планируется завершить до 10 декабря, после чего начнётся монтаж конструкций. Параллельно на объекте прокладываются инженерные сети и ведутся отделочные работы.

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев сообщил, что стадион будет полностью готов к 1 августа 2026 года. Новая арена будет соответствовать всем стандартам FIFA, рассчитана на 51 тысячу зрителей и сможет принимать крупные международные соревнования и матчи высокого уровня.

Проект "Азаттык Арена" является одним из ключевых спортивных объектов Кыргызстана и призван повысить статус страны в международном спортивном сообществе.