США запустят ускоренное оформление виз для болельщиков ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске специальной системы FIFA Pass, которая позволит обладателям билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года проходить приоритетное собеседование для получения американской визы. Об этом он сообщил по итогам встречи целевой группы Белого дома по подготовке к турниру.

По словам Трампа, ранее оформление виз могло занимать до года, но благодаря работе администрации для большинства стран время ожидания сократилось до 60 дней или меньше. FIFA Pass позволит владельцам билетов попасть в начало очереди, однако билет не гарантирует въезд в США - подчеркнул госсекретарь Марко Рубио. Он добавил, что собеседование состоится через 6–8 недель после подачи заявки.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что матчи ЧМ в США смогут посетить до 10 миллионов зрителей. Пока не уточнено, будут ли новые правила действовать для граждан стран с ограниченным въездом в США.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, и сборная Узбекистана примет участие в мундиале впервые в своей истории.