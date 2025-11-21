"Астана" вышла в лидеры женской НБЛ Казахстана после победы над Окжетпесо

Баскетбольный клуб "Астана" стал единоличным лидером женской Национальной лиги Казахстана после повторной победы над кокшетауским "Окжетпесом" в воскресенье, 16 ноября.

В матче в Кокшетау "Астана" доминировала с первых минут: по итогам четвертей - 13:6, 35:17, 49:24 и 62:46. Хозяйки паркета смогли отыграть лишь последнюю четверть, но этого оказалось недостаточно, чтобы изменить исход встречи.

После четырёх игр "Астана" набрала 8 очков, опередив туркестанский "Туран" (7 очков) и "Окжетпес" (5 очков). В чемпионате участвуют 7 команд, четыре лучшие из которых выйдут в полуфиналы.

Следующие матчи "Астаны" пройдут 22–23 ноября дома против талдыкорганского "Жетысу", который замыкает турнирную таблицу с 2 очками.