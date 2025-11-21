Погода
Кара-Кече работает на максимуме, но угля все равно мало: мнение эксперта

- Карыпбай кызы Толгонай
Председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков пояснил причины временной нехватки угля в текущем отопительном сезоне, несмотря на рост добычи в стране.

По его данным, в Кыргызстане ежегодно увеличивается общий объем добычи угля. "Если в 2020 году добыча составляла 2,7 млн тонн, то в 2024 году - уже 4,4 млн тонн. Рост на 60% свидетельствует о позитивных тенденциях в отрасли. Однако даже этот объем не предотвратил дефицита с наступлением холодов.

Почему возникла нехватка угля

1. Поздняя подготовка населения к зиме

Большинство граждан начинает закупать уголь только с приходом холодной погоды. Поскольку сентябрь и октябрь 2025 года были необычно теплыми, спрос резко вырос с первыми заморозками, создавая нагрузку на логистику и поставщиков.

2. Резкий скачок спроса из-за опасений энерголимитов

После распространения информации о возможных ограничениях на подачу электроэнергии жители начали массово закупать уголь, что дополнительно увеличило спрос.

3. Рост популярности кара-кечинского угля в южных областях

Уголь Кара-Кече в последние годы стал особенно востребован в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях.

Большая часть добычи выкупается перекупщиками и направляется в южные регионы, где спрос достиг максимума за последние годы.

В результате объемы, которые ранее обеспечивали Бишкек, Чуйскую, Иссык-Кульскую, Нарынскую и Таласскую области, значительно сократились.

4. Массовый экспорт угля из южных регионов

Половина всего кыргызстанского угля добывается в Нарынской области, вторая половина - в южных регионах.

Однако там покупатели из Узбекистана и Таджикистана готовы платить значительно дороже, и значительная часть угля уходит на экспорт.

Только в 2024 году экспорт составил 1,7 млн тонн, что равно 78% всей добычи юга и 38% национальной добычи угля.

Если бы уголь южных регионов в первую очередь поставлялся внутренним потребителям, дефицита в северных областях удалось бы избежать.

5. Ценовой фактор и роль перекупщиков

Цена на уголь в южных областях традиционно выше. В условиях усиленного спроса перекупщики начали предлагать водителям и посредникам более высокую закупочную цену. Это спровоцировало резкий переток угля на юг и рост стоимости угля, продаваемого частными перевозчиками в северных регионах.

6. Меры, принятые для стабилизации

Государство и ОАО "Кыргызкомур" предприняли ряд шагов, чтобы нормализовать ситуацию:

  1. введены ограничения на продажу угля частным водителям и предпринимателям на Кара-Кече;
  2. продолжается загрузка угля только на транспорт, направляющийся на официальные топливные базы с фиксированной сниженной ценой, а также на машины, направленные органами местной власти;
  3. организованы пункты контроля грузового транспорта в Жумгальском районе, чтобы остановить перегруз и разрушение дорог;
  4. согласно постановлению Кабинета Министров, экспорт автотранспортом разрешен только через "Кыргызкомур";
  5. с октября 2025 года ограничен экспорт угля марок БК и БР;
  6. совместно с местными органами власти создаются топливные базы, распределяется грузовой транспорт и контролируется обеспечение углем населения.

Производство на Кара-Кече увеличено, но спрос растет быстрее

ОАО "Кыргызкомур" активно наращивает добычу. Так на разрезе Кара-Кече:

  1. в 2020 году добыто 213 тыс. тонн,
  2. в 2024 году - 1,5 млн тонн, то есть рост более чем в 7 раз.

С 1 января по сегодняшний день 2025 года реализовано 1,0 млн тонн угля, поставленного населению, соцучреждениям и Бишкекской ТЭЦ.

На месторождении работают 615 сотрудников в режиме двух вахт по две смены - круглосуточно. В задействовании находится около 250 единиц техники. Ежедневно загружается 350–450 машин, то есть каждые три минуты разрез покидает одна машина. Таким образом Кара-Кече работает на максимальной проектной мощности". - заявил эксперт.

Почему проблему невозможно решить без единого контроля

Дуйшенбек Камчыбеков считает, что корень проблемы - отсутствие единой системы управления угольной отраслью.

По его словам:

- в стране выдано около 400 лицензий на изучение и разработку месторождений;

- около 200 лицензий - именно на разработку;

- у государства всего около 20 лицензий, то есть меньше 5%;

- остальные находятся у частных компаний.

Из-за этого нет четкого учета:

- сколько угля добывается,

- какого он качества,

- куда уходит,

- кто контролирует распределение между регионами,

- почему южные месторождения продают большие объемы в Узбекистан и Таджикистан вместо внутреннего рынка.

Камчыбеков считает, что "Кыргызкомуру" необходимо дать статус единого регулирующего оператора, который мог бы:

- участвовать в выдаче лицензий,

- контролировать работу частных лицензиатов,

- отслеживать реальные объемы добычи,

- регулировать логистику,

- обеспечивать приоритет внутреннего рынка.

По его мнению, если бы "Кыргызкомур" управлял всеми процессами от изучения месторождений до реализации угля, подготовка к зиме была бы предсказуемой, а ежегодные кризисы не повторялись бы.

Пока же, говорит он, без создания единого органа, который возьмет отрасль под полный контроль, проблемы будут возникать снова и снова.


