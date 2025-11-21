Кара-Кече работает на максимуме, но угля все равно мало: мнение эксперта

Председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков пояснил причины временной нехватки угля в текущем отопительном сезоне, несмотря на рост добычи в стране.
По его данным, в Кыргызстане ежегодно увеличивается общий объем добычи угля. "Если в 2020 году добыча составляла 2,7 млн тонн, то в 2024 году - уже 4,4 млн тонн. Рост на 60% свидетельствует о позитивных тенденциях в отрасли. Однако даже этот объем не предотвратил дефицита с наступлением холодов.
Почему возникла нехватка угля
1. Поздняя подготовка населения к зиме
Большинство граждан начинает закупать уголь только с приходом холодной погоды. Поскольку сентябрь и октябрь 2025 года были необычно теплыми, спрос резко вырос с первыми заморозками, создавая нагрузку на логистику и поставщиков.
2. Резкий скачок спроса из-за опасений энерголимитов
После распространения информации о возможных ограничениях на подачу электроэнергии жители начали массово закупать уголь, что дополнительно увеличило спрос.
3. Рост популярности кара-кечинского угля в южных областях
Уголь Кара-Кече в последние годы стал особенно востребован в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях.
Большая часть добычи выкупается перекупщиками и направляется в южные регионы, где спрос достиг максимума за последние годы.
В результате объемы, которые ранее обеспечивали Бишкек, Чуйскую, Иссык-Кульскую, Нарынскую и Таласскую области, значительно сократились.
4. Массовый экспорт угля из южных регионов
Половина всего кыргызстанского угля добывается в Нарынской области, вторая половина - в южных регионах.
Однако там покупатели из Узбекистана и Таджикистана готовы платить значительно дороже, и значительная часть угля уходит на экспорт.
Только в 2024 году экспорт составил 1,7 млн тонн, что равно 78% всей добычи юга и 38% национальной добычи угля.
Если бы уголь южных регионов в первую очередь поставлялся внутренним потребителям, дефицита в северных областях удалось бы избежать.
5. Ценовой фактор и роль перекупщиков
Цена на уголь в южных областях традиционно выше. В условиях усиленного спроса перекупщики начали предлагать водителям и посредникам более высокую закупочную цену. Это спровоцировало резкий переток угля на юг и рост стоимости угля, продаваемого частными перевозчиками в северных регионах.
6. Меры, принятые для стабилизации
Государство и ОАО "Кыргызкомур" предприняли ряд шагов, чтобы нормализовать ситуацию:
Производство на Кара-Кече увеличено, но спрос растет быстрее
ОАО "Кыргызкомур" активно наращивает добычу. Так на разрезе Кара-Кече:
С 1 января по сегодняшний день 2025 года реализовано 1,0 млн тонн угля, поставленного населению, соцучреждениям и Бишкекской ТЭЦ.
На месторождении работают 615 сотрудников в режиме двух вахт по две смены - круглосуточно. В задействовании находится около 250 единиц техники. Ежедневно загружается 350–450 машин, то есть каждые три минуты разрез покидает одна машина. Таким образом Кара-Кече работает на максимальной проектной мощности". - заявил эксперт.
Почему проблему невозможно решить без единого контроля
Дуйшенбек Камчыбеков считает, что корень проблемы - отсутствие единой системы управления угольной отраслью.
По его словам:
- в стране выдано около 400 лицензий на изучение и разработку месторождений;
- около 200 лицензий - именно на разработку;
- у государства всего около 20 лицензий, то есть меньше 5%;
- остальные находятся у частных компаний.
Из-за этого нет четкого учета:
- сколько угля добывается,
- какого он качества,
- куда уходит,
- кто контролирует распределение между регионами,
- почему южные месторождения продают большие объемы в Узбекистан и Таджикистан вместо внутреннего рынка.
Камчыбеков считает, что "Кыргызкомуру" необходимо дать статус единого регулирующего оператора, который мог бы:
- участвовать в выдаче лицензий,
- контролировать работу частных лицензиатов,
- отслеживать реальные объемы добычи,
- регулировать логистику,
- обеспечивать приоритет внутреннего рынка.
По его мнению, если бы "Кыргызкомур" управлял всеми процессами от изучения месторождений до реализации угля, подготовка к зиме была бы предсказуемой, а ежегодные кризисы не повторялись бы.
Пока же, говорит он, без создания единого органа, который возьмет отрасль под полный контроль, проблемы будут возникать снова и снова.