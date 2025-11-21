Кыргызстан (U-17) примет квалификацию Кубка Азии 2026 в Бишкеке

Сборная Кыргызской Республики (U-17) примет участие в квалификационных матчах Кубка Азии 2026, которые пройдут с 22 по 30 ноября 2025 года в Бишкеке. Матчи состоятся на стадионе имени Долона Омурзакова и в спортивном комплексе "Алга".
Команда Кыргызстана сыграет в группе B вместе с пятью сборными. Все игры сборной пройдут на стадионе Дөлөн Өмүрзаков:
22 ноября, 15:00 - Кыргызстан vs Йемен
24 ноября, 19:00 - Кыргызстан vs Пакистан
26 ноября, 19:00 - Гуам vs Кыргызстан
28 ноября, 19:00 - Лаос vs Кыргызстан
30 ноября, 15:00 - Кыргызстан vs Камбоджа
С 12 ноября команда проводит тренировочный сбор под руководством австрийского специалиста Александра Бауэра.
Квалификационные игры будут сопровождаться развлекательной и концертной программой, вход на матчи - бесплатный.
В квалификации участвуют 38 команд, разделённых на 7 групп. По её итогам 7 сборных получат путёвки в финальный этап Кубка Азии U-17, который состоится в мае 2026 года в Саудовской Аравии. Для 9 сборных, выступавших на Чемпионате мира 2025 года, участие в финале уже гарантировано.