Кыргызстан (U-17) примет квалификацию Кубка Азии 2026 в Бишкеке

Сборная Кыргызской Республики (U-17) примет участие в квалификационных матчах Кубка Азии 2026, которые пройдут с 22 по 30 ноября 2025 года в Бишкеке. Матчи состоятся на стадионе имени Долона Омурзакова и в спортивном комплексе "Алга".

Команда Кыргызстана сыграет в группе B вместе с пятью сборными. Все игры сборной пройдут на стадионе Дөлөн Өмүрзаков:

22 ноября, 15:00 - Кыргызстан vs Йемен

24 ноября, 19:00 - Кыргызстан vs Пакистан

26 ноября, 19:00 - Гуам vs Кыргызстан

28 ноября, 19:00 - Лаос vs Кыргызстан

30 ноября, 15:00 - Кыргызстан vs Камбоджа

С 12 ноября команда проводит тренировочный сбор под руководством австрийского специалиста Александра Бауэра.

Квалификационные игры будут сопровождаться развлекательной и концертной программой, вход на матчи - бесплатный.

В квалификации участвуют 38 команд, разделённых на 7 групп. По её итогам 7 сборных получат путёвки в финальный этап Кубка Азии U-17, который состоится в мае 2026 года в Саудовской Аравии. Для 9 сборных, выступавших на Чемпионате мира 2025 года, участие в финале уже гарантировано.