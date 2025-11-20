QS 2026: ОшГУ занял престижные позиции в мировом рейтинге университетов

Опубликованы результаты рейтинга QS 2026 года по Азии. Согласно им, в этом году участие приняли 1526 университетов с азиатского континента. Среди них Ошский государственный университет занял 22-е место в Центральной Азии и 316-е место среди университетов Азии.

В опросе приняли участие 1,5 миллиона академических экспертов и около 520 тысяч работодателей. Были проанализированы 19,8 миллиона статей, опубликованных на платформе Elsevier. Эти показатели сделали рейтинг QS одним из ведущих рейтинговых агентств мира.

Это достижение повысило престиж ОшГУ в регионе и показало, что университет соответствует ряду международных требований, включая участие в индексируемых изданиях, доступность данных и минимальный базовый международный уровень.

По сравнению с прошлогодним рейтингом QS Asia-2025, ОшГУ в этом году набрал в общей сложности 39,9 балла. Среди основных критериев - академическая репутация, репутация среди работодателей, показатели иностранных профессорско-преподавательских кадров и качество профессорско-преподавательского состава - произошло повышение на 6 баллов по сравнению с 2025 годом.

По итогам этих результатов Ошский государственный университет превзошёл 79,4% университетов Азии, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 73,8%.

Кроме того, в опубликованном QS рейтинге "Устойчивое развитие 2026" Ошский государственный университет (ОшГУ) занял 1251-е место по влиянию на окружающую среду и общество и 1107-е место по направлению управления. В общем рейтинге среди всех университетов он занял 1501-е место. При этом деятельность ОшГУ была специально оценена.

В рейтинг, отличающийся твёрдой приверженностью устойчивому развитию, вошли 2000 университетов. От Кыргызстана были включены три высших учебных заведения.

Рейтинг QS "Устойчивое развитие 2026" оценивает университеты мира по их влиянию на окружающую среду и общество. Институциональное влияние оценивается по восьми категориям (показателям), которые отражают способность учебного заведения приносить положительные изменения для людей и планеты. Эти рейтинги показывают, насколько университеты уделяют внимание вопросам экологии и социальной ответственности и насколько эффективны их усилия в этих направлениях.

Ранее Ошский государственный университет получил 4 звезды в международном рейтинге QS Stars, предлагаемом ведущей организацией QS Quacquarelli Symonds, пополнив ряды "четырёхзвёздочных университетов". Кроме того, университет дебютировал в предметном мировом рейтинге QS по программам современных языков, заняв позиции с 301 по 350.