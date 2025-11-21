Погода
$ 87.26 - 87.59
€ 101.02 - 102.02

В России ужесточены условия для получения медицинского полиса мигрантами

93  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России ужесточены условия для получения медицинского полиса мигрантами. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы

Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон в части совершенствования системы обязательного медицинского страхования.

Как отметил Председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в MAX, мигрантам ужесточены условия для получения медицинского полиса.

"Теперь, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью в нашей стране, иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории России. Исключение - экстренные случаи", - подчеркнул Вячеслав Володин.

По словам Председателя ГД, "те, кто приезжает в нашу страну на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452749
Теги:
миграция, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  