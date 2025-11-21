В России ужесточены условия для получения медицинского полиса мигрантами. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы

Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон в части совершенствования системы обязательного медицинского страхования.

Как отметил Председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в MAX, мигрантам ужесточены условия для получения медицинского полиса.

"Теперь, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью в нашей стране, иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории России. Исключение - экстренные случаи", - подчеркнул Вячеслав Володин.

По словам Председателя ГД, "те, кто приезжает в нашу страну на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это".