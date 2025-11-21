Президент Садыр Жапаров наградил Имангали Тасмагамбетова

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 ноября, принял Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова.

Обсуждены основные вопросы реализации приоритетов кыргызского председательства в Организации, состояние региональной безопасности, развитие сотрудничества в сфере противодействия современным угрозам, а также проведение предстоящего заседания Совета коллективной безопасности в Бишкеке.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что участие Кыргызстана в ОДКБ остается одним из ключевых приоритетов внешней политики страны. Он отметил неизменный вклад Кыргызстана в укрепление механизма коллективной безопасности.

В свою очередь, Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов высоко оценил председательство Кыргызской Республики в Организации, отметив, что план мероприятий был успешно и в полном объеме реализован.

Он особо отметил значимость впервые проведенной по инициативе Кыргызстана Международной конференции по кибербезопасности, которая внесла существенный вклад в укрепление коллективного потенциала государств–участников в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

Генеральный секретарь также подтвердил, что подготовка к предстоящему заседанию Совета коллективной безопасности в Бишкеке осуществляется в плановом режиме и на высоком организационном уровне.

В завершение встречи Президент Садыр Жапаров в знак признания заслуг и весомого вклада Имангали Тасмагамбетова в укрепление безопасности и дружбы между государствами наградил его государственной наградой Кыргызской Республики - орденом "Достук".