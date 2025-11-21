Погода
$ 87.26 - 87.59
€ 101.02 - 102.02

Президент Садыр Жапаров наградил Имангали Тасмагамбетова

148  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 ноября, принял Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова.

Обсуждены основные вопросы реализации приоритетов кыргызского председательства в Организации, состояние региональной безопасности, развитие сотрудничества в сфере противодействия современным угрозам, а также проведение предстоящего заседания Совета коллективной безопасности в Бишкеке.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что участие Кыргызстана в ОДКБ остается одним из ключевых приоритетов внешней политики страны. Он отметил неизменный вклад Кыргызстана в укрепление механизма коллективной безопасности.

В свою очередь, Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов высоко оценил председательство Кыргызской Республики в Организации, отметив, что план мероприятий был успешно и в полном объеме реализован.

Он особо отметил значимость впервые проведенной по инициативе Кыргызстана Международной конференции по кибербезопасности, которая внесла существенный вклад в укрепление коллективного потенциала государств–участников в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

Генеральный секретарь также подтвердил, что подготовка к предстоящему заседанию Совета коллективной безопасности в Бишкеке осуществляется в плановом режиме и на высоком организационном уровне.

В завершение встречи Президент Садыр Жапаров в знак признания заслуг и весомого вклада Имангали Тасмагамбетова в укрепление безопасности и дружбы между государствами наградил его государственной наградой Кыргызской Республики - орденом "Достук".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452758
Теги:
ОДКБ, Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  