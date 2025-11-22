Погода
В КГТУ прошло яркое Посвящение в студенты первого курса

Светлана Лаптева
В клубе "Повод" состоялось одно из самых ярких и ожидаемых событий начала учебного года - торжественное Посвящение в студенты первого курса Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова, сообщается на сайте вуза.

Мероприятие прошло на высоком художественном и организационном уровне, став важным шагом для первокурсников вхождения в студенческую жизнь Политеха.

Главными героями вечера стали студенты первого курса, которые подготовили творческие мини-мюзиклы по мотивам известных сюжетов. Команды представили яркие постановки по темам "Кунг-Фу Панда", "Моана", "Аватар", "Скуби-Ду", "Головоломка" и "Монстры на каникулах". Номера отличались эмоциональностью, оригинальностью, сценической культурой и профессиональной подачей.

Отдельно отмечается, что все выступления были подготовлены межинститутскими сборными командами, что позволило студентам разных направлений объединить свои творческие способности и продемонстрировать сильный командный дух.

Проведение мероприятия стало возможным благодаря поддержке партнёров: - Научно-исследовательского инновационного центра электроники и телекоммуникаций;

- Enactus Кыргызстан;

- Фонда Евразия;

- Компании "Техно Премьер";

- Optima Bank;

- ZTE Кыргызстан;

- Образовательного центра "Самара Академия".

Важно отметить и авторитетное жюри, в состав которого вошли известные общественные деятели, представители бизнеса, лидеры молодёжных организаций, творческие личности и актёры.

Итоги конкурса:

ГРАН-ПРИ:

- Институт информационных технологий + Технологический институт - 30 000 сомов

- Кыргызский горно-металлургический институт + Институт электроники и телекоммуникаций - 30 000 сомов + 10 000 сомов (спецприз жюри от Enactus Кыргызстан)

1 место:

- Высшая школа экономики и бизнеса - 20 000 сомов

2 место:

- Кыргызско-Германский технический институт + Энергетический институт - 10 000 сомов

3 место:

- Институт транспорта и робототехники + Кыргызский инженерный строительный институт - 10 000 сомов

4 место:

- Институт архитектуры и дизайна + Международная высшая школа логистики - 10 000 сомов

Кроме того, университет вручил всем структурным подразделениям переносные музыкальные колонки.

