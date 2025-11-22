Погода
Леброн Джеймс установил рекорд по количеству сезонов в НБА

- Самуэль Деди Ирие
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации по числу проведённых сезонов. Стартовавший сезон-2025/26 стал для 40-летнего баскетболиста 23-м в карьере, что позволило ему превзойти достижение Винса Картера, завершившего карьеру после 22 сезонов.

Свое достижение Джеймс отметил в домашней игре против "Юта Джаз", состоявшейся 19 ноября. "Лейкерс" одержали победу со счётом 140:126. Для Леброна это была первая игра в регулярке - начало сезона он пропустил из-за состояния здоровья. В матче он оформил дабл-дабл, набрав 11 очков и сделав 12 передач.

Джеймс остаётся самым возрастным действующим игроком лиги. Он дебютировал в НБА 29 октября 2003 года и за карьеру стал четырёхкратным чемпионом НБА, четырёхкратным MVP регулярного сезона и финалов, двукратным олимпийским чемпионом и обладателем множества индивидуальных наград. В 2022 году Леброн стал первым действующим баскетболистом-миллиардером.


Теги:
баскетбол, США
