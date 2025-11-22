В Нарынском районе завершают строительство нового спорткомплекса

В селе Лахол Нарынского района активно продолжается строительство нового спортивного комплекса. По данным Министерства строительства, проект реализуется за счёт республиканского бюджета, а общий объём финансирования составляет 57 миллионов сомов.

На сегодняшний день завершено 88% работ, и объект планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

Новый спортивный комплекс будет представлять собой двухэтажное здание площадью 910 квадратных метров и станет важным объектом инфраструктуры для развития спорта в регионе.