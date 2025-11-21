Названы первые крупные сборные, не попавшие на чемпионат мира 2026 года

Отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года уже определил первых громких неудачников. Пока 42 сборные гарантировали себе участие в мировом первенстве, сразу несколько сильных команд официально лишились шансов поехать в США, Канаду и Мексику.

Одним из главных разочарований стала сборная Грузии, ярко выступившая на Евро-2024. Однако в квалификации команда сумела одержать лишь одну победу в шести матчах. В результате турнир пройдёт без таких лидеров, как Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе и Георгий Мамардашвили.

Не смогла пробиться и Словения, несмотря на наличие в составе звёздных игроков - голкипера Яна Облака и форварда Беньямина Сешко. Аналогичная судьба постигла Венгрию и Сербию, усилив список европейских сборных, которые останутся за пределами турнира.

В Африке одним из самых громких вылетов стала Нигерия: команда уступила ДР Конго в серии пенальти, потеряв шанс вывести на ЧМ таких футболистов, как Виктор Осимхен и Адемола Лукман. Также не пробились Камерун, Габон Пьера-Эмерика Обамеянга, Центральноафриканская Республика Жоффре Кондогбья и Гвинея.

На южноамериканском отборе вне чемпионата осталась Чили, не сумевшая выдержать конкуренцию в борьбе за ограниченные места.

Тем временем интрига в Европе сохраняется: ряд сильных сборных попал в стыковые матчи. За оставшиеся шесть путёвок предстоит бороться Италии, Турции, Польше, Швеции, Украине, Дании, Словакии, Косово и Боснии и Герцеговине. Каждая из этих команд рискует пополнить список громких выбываний.

Таким образом, Чемпионат мира 2026 года может пройти без целого ряда звёзд мирового футбола, что делает предстоящие стыковые матчи особенно напряжёнными и непредсказуемыми.