Погода
$ 87.26 - 87.59
€ 101.02 - 102.02

Названы первые крупные сборные, не попавшие на чемпионат мира 2026 года

141  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года уже определил первых громких неудачников. Пока 42 сборные гарантировали себе участие в мировом первенстве, сразу несколько сильных команд официально лишились шансов поехать в США, Канаду и Мексику.

Одним из главных разочарований стала сборная Грузии, ярко выступившая на Евро-2024. Однако в квалификации команда сумела одержать лишь одну победу в шести матчах. В результате турнир пройдёт без таких лидеров, как Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе и Георгий Мамардашвили.

Не смогла пробиться и Словения, несмотря на наличие в составе звёздных игроков - голкипера Яна Облака и форварда Беньямина Сешко. Аналогичная судьба постигла Венгрию и Сербию, усилив список европейских сборных, которые останутся за пределами турнира.

В Африке одним из самых громких вылетов стала Нигерия: команда уступила ДР Конго в серии пенальти, потеряв шанс вывести на ЧМ таких футболистов, как Виктор Осимхен и Адемола Лукман. Также не пробились Камерун, Габон Пьера-Эмерика Обамеянга, Центральноафриканская Республика Жоффре Кондогбья и Гвинея.

На южноамериканском отборе вне чемпионата осталась Чили, не сумевшая выдержать конкуренцию в борьбе за ограниченные места.

Тем временем интрига в Европе сохраняется: ряд сильных сборных попал в стыковые матчи. За оставшиеся шесть путёвок предстоит бороться Италии, Турции, Польше, Швеции, Украине, Дании, Словакии, Косово и Боснии и Герцеговине. Каждая из этих команд рискует пополнить список громких выбываний.

Таким образом, Чемпионат мира 2026 года может пройти без целого ряда звёзд мирового футбола, что делает предстоящие стыковые матчи особенно напряжёнными и непредсказуемыми.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452767
Теги:
футбол, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  