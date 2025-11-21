Сборная Кыргызстана по футболу сохранила позицию в рейтинге FIFA

Национальная сборная Кыргызстана по футболу заняла 104‑ю строчку в последнем обновлении рейтинга Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщают местные спортивные СМИ.

Команда набрала 1201,22 очка, продвинувшись на одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом. В мировом списке представлено 211 сборных, а Кыргызстан располагается между Люксембургом и Мадагаскаром.

В азиатской конфедерации (АФК) национальная команда продолжает занимать конкурентоспособное место и готовится к участию в предстоящих международных турнирах. Рейтинг FIFA учитывает результаты команд в официальных матчах, включая квалификации и крупные международные соревнования, и обновляется ежемесячно.

Действующими лидерами мирового рейтинга остаются Аргентина, Франция и Бразилия. первенств.