Жителя Айтматовского района подозревают в мошенничестве на $200 тыс.

Милиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве на крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба УВД Таласской области.

В Айтматовское РОВД с заявлением обратился гражданин Норвегии, 1985 года рождения. В своём обращении он сообщил, что гражданин Кыргызской Республики Б.Т., войдя к нему в доверие, мошенническим путём незаконно завладел 200 000 (двести тысяч) долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР ("Мошенничество").

В результате оперативных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан житель Айтматовского района Б.Т., 1985 года рождения. Решением суда задержанный заключён под стражу на два месяца.

Следственные действия продолжаются.