Погода
$ 87.26 - 87.59
€ 101.02 - 102.02

Жителя Айтматовского района подозревают в мошенничестве на $200 тыс.

311  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Милиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве на крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба УВД Таласской области.

В Айтматовское РОВД с заявлением обратился гражданин Норвегии, 1985 года рождения. В своём обращении он сообщил, что гражданин Кыргызской Республики Б.Т., войдя к нему в доверие, мошенническим путём незаконно завладел 200 000 (двести тысяч) долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР ("Мошенничество").

В результате оперативных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан житель Айтматовского района Б.Т., 1985 года рождения. Решением суда задержанный заключён под стражу на два месяца.

Следственные действия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452769
Теги:
задержание, мошенничество, Норвегия, Таласская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  