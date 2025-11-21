Погода
Кыргызстанцы завоевали три бронзы по джиу-джитсу на Исламских играх

176  0
- Самуэль Деди Ирие
Спортсмены сборной Кыргызстана завоевали три бронзовые медали в джиу-джитсу на Исламских играх солидарности, которые проходят в Саудовской Аравии. Об этом сообщили на официальном сайте соревнований.

В поединках за третье место победу одержали:

Арген Абдыманапов (до 69 кг), обыгравший представителя Узбекистана Сирожбека Рустамова;

Руслан Сагдеев (до 94 кг), победивший марокканца Хамзу Элфаризу;

Абдурахман Муртазалиев (до 85 кг), одержавший верх над спортсменом из Туниса.

После этих успехов сборная Кыргызстана поднялась на 13-е место в медальном зачёте турнира, укрепив позиции страны на международной арене боевых искусств.


