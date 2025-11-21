Погода
В МЧС обнаружены нарушения в земельных, капитальных и проектных работах

128  0
Совет Счётной палаты КР рассмотрел результаты аудита соответствия исполнения бюджета Министерства чрезвычайных ситуаций и подведомственных структур за 2023–2024 годы. Проверка выявила ряд нарушений в использовании бюджетных средств, реализации проектов, а также в юридической и имущественной сфере.

По итогам аудита установлены финансовые нарушения на сумму 210,8 млн сомов. Из них 156,8 млн сомов подлежат восстановлению, а 66 млн сомов были возмещены в ходе аудиторских мероприятий.

Проверкой установлено, что МЧС формировало и использовало отдельную смету по централизованным мероприятиям. Такая практика не предусмотрена действующим законодательством и не соответствует правилам бюджетного планирования. При этом ассигнования из отдельной сметы впоследствии утверждались для ведомственных организаций.

В гидрометеорологической службе из 157 зарегистрированных земельных участков у 21 отсутствуют государственные акты. Счётная палата рекомендовала активизировать работу по оформлению правоустанавливающих документов.

В лесных хозяйствах не были своевременно возмещены расходы и убытки. В частности, 96,1 млн сомов арендных платежей за земельные участки до сих пор не поступили в республиканский бюджет в полном объёме, что указывает на недостаточность контроля в лесохозяйственной сфере.

Проект ERIC (повышение устойчивости к рискам природных катастроф) был освоен лишь на 13,7% от утверждённого бюджета 2023 года. По ряду компонентов договор с подрядчиком был расторгнут досрочно, что привело к задержкам начала строительства школ.

Завершение оперативного проекта COVID-19 затянулось почти на два года и было окончено только в октябре 2024 года. Отмечено, что часть средств была направлена на мероприятия, не имеющие прямой связи с задачами оперативного реагирования. Вместе с тем капитальные ремонты объектов здравоохранения улучшили их материально-техническую базу.

В четырёх подведомственных структурах МЧС в 2023–2024 годах освоено более 1,9 млрд сомов капитальных вложений. Аудит выявил нарушения на сумму 6,8 млн сомов.

Счётная палата представила рекомендации по укреплению бюджетной дисциплины, улучшению проектного управления и усилению внутреннего контроля в системе МЧС.


Теги:
Счетная палата, Кыргызстан
