Погода
$ 87.30 - 87.55
€ 100.00 - 101.00

Эксперты в Бишкеке указали на риски цифрового отставания

207  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошел Международный форум "Интернет для устойчивого развития и сокращения цифрового разрыва". Мероприятие совпало по времени с крупным региональным событием - Международным бизнес-форумом ЦАРЭС-2025, на котором правительство заявило о намерении Кыргызстана стать Международным логистическим хабом Центральной Азии.

Участники отметили: амбиции у страны высокие, предпосылки есть, но исследования показывают, что предстоит сделать много, особенно в вопросах связи и качества интернета. Для нормальной работы новых инфраструктурных проектов, хабов и железной дороги требуется скорость 6G, тогда как сегодня Кыргызстан на 98 процентов охвачен лишь 3G.

На форуме призвали рассматривать интернет как ключевой катализатор устойчивого развития и подчеркнули необходимость ускорить реформы, поскольку соседние страны региона также заявляют о стремлении стать логистическими хабами. Кыргызстану важно оперативно переходить от слов к конкретным действиям и продвигать в обществе понимание значимости цифровизации и логистических реформ.

Заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий КР Азизмек Пирмаматов отметил, что республика на 98 процентов охвачена 3G - это 2 210 населенных пунктов. Число интернет-пользователей достигло 7,5 миллиона человек, проложено 3 тысячи километров оптоволоконных линий. "Мы можем говорить о высоком уровне доступности интернета, о так называемом интернет равенстве. Наша задача - сократить разрыв в качестве связи между городом и селом и повысить цифровую грамотность населения", - сказал он.

Еще одним важным шагом эксперты назвали принятие Цифрового кодекса КР - документа, который создает новые условия для цифрового развития и регулирует современные технологии. Однако участники форума подчеркнули, что необходима детальная программа развития и решение ряда проблем, требующих внимания уже сегодня. Интернет, по их словам, должен отвечать запросам всех слоев населения и бизнеса - одной лишь прокладки оптоволокна недостаточно.

Ректор КГТУ имени Исхакка Раззакова Мирлан Чыныбаев сообщил, что в университете работают два института высоких технологий и коммуникаций. В ближайшие два года, по его словам, пройдет полная модернизация лабораторной базы и академических программ при поддержке Всемирного банка. "Мы обучаем студентов мобильной разработке, программированию и другим цифровым специальностям. Ожидаем, что в скором времени страна полностью перейдет на 5G, и в следующем году у нас откроется соответствующая лаборатория", - отметил он.

Директор по внешним связям RIPE NCC по региону Центральная Азия и Кавказ Ваан Овсепян подчеркнул, что важно готовить молодых специалистов: "С развитием интернета трансформируются целые отрасли. Многие профессии меняются, поэтому нужны фундаментальные знания, которые позволят молодежи быть гибкой и идти в ногу с изменениями".

Директор ОФ "Гражданская инициатива интернет-политики" Татту Мамбеталиева рассказала, что Цифровой кодекс разработан как новая философия регулирования. Его цель - защита прав и свобод граждан в цифровой среде, развитие цифровой экономики и повышение инвестиционной привлекательности страны. Кодекс учитывает международные нормы, усиливает полномочия Национального агентства связи, в том числе в части антимонопольного регулирования.

Заместитель директора Координационного центра доменов .RU/.RF Ирина Данелия поделилась опытом регулирования цифровой среды в России. Она отметила, что в ряде сфер отрасль сама вырабатывает механизмы саморегулирования, например, в доменной индустрии. Правила регистрации доменных имен и проект "Доменный патруль" помогают противодействовать неправомерному использованию доменов и становятся основой для судебных решений.

Подводя итоги, Данелия отметила, что сокращение цифрового разрыва и цифровая инклюзия должны стать ключевыми темами будущих дискуссий на площадке KIGF - Кыргызского форума по управлению интернетом, который является национальной частью глобальной инициативы IGF.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452774
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  