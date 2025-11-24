Эксперты в Бишкеке указали на риски цифрового отставания

В Бишкеке прошел Международный форум "Интернет для устойчивого развития и сокращения цифрового разрыва". Мероприятие совпало по времени с крупным региональным событием - Международным бизнес-форумом ЦАРЭС-2025, на котором правительство заявило о намерении Кыргызстана стать Международным логистическим хабом Центральной Азии.

Участники отметили: амбиции у страны высокие, предпосылки есть, но исследования показывают, что предстоит сделать много, особенно в вопросах связи и качества интернета. Для нормальной работы новых инфраструктурных проектов, хабов и железной дороги требуется скорость 6G, тогда как сегодня Кыргызстан на 98 процентов охвачен лишь 3G.

На форуме призвали рассматривать интернет как ключевой катализатор устойчивого развития и подчеркнули необходимость ускорить реформы, поскольку соседние страны региона также заявляют о стремлении стать логистическими хабами. Кыргызстану важно оперативно переходить от слов к конкретным действиям и продвигать в обществе понимание значимости цифровизации и логистических реформ.

Заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий КР Азизмек Пирмаматов отметил, что республика на 98 процентов охвачена 3G - это 2 210 населенных пунктов. Число интернет-пользователей достигло 7,5 миллиона человек, проложено 3 тысячи километров оптоволоконных линий. "Мы можем говорить о высоком уровне доступности интернета, о так называемом интернет равенстве. Наша задача - сократить разрыв в качестве связи между городом и селом и повысить цифровую грамотность населения", - сказал он.

Еще одним важным шагом эксперты назвали принятие Цифрового кодекса КР - документа, который создает новые условия для цифрового развития и регулирует современные технологии. Однако участники форума подчеркнули, что необходима детальная программа развития и решение ряда проблем, требующих внимания уже сегодня. Интернет, по их словам, должен отвечать запросам всех слоев населения и бизнеса - одной лишь прокладки оптоволокна недостаточно.

Ректор КГТУ имени Исхакка Раззакова Мирлан Чыныбаев сообщил, что в университете работают два института высоких технологий и коммуникаций. В ближайшие два года, по его словам, пройдет полная модернизация лабораторной базы и академических программ при поддержке Всемирного банка. "Мы обучаем студентов мобильной разработке, программированию и другим цифровым специальностям. Ожидаем, что в скором времени страна полностью перейдет на 5G, и в следующем году у нас откроется соответствующая лаборатория", - отметил он.

Директор по внешним связям RIPE NCC по региону Центральная Азия и Кавказ Ваан Овсепян подчеркнул, что важно готовить молодых специалистов: "С развитием интернета трансформируются целые отрасли. Многие профессии меняются, поэтому нужны фундаментальные знания, которые позволят молодежи быть гибкой и идти в ногу с изменениями".

Директор ОФ "Гражданская инициатива интернет-политики" Татту Мамбеталиева рассказала, что Цифровой кодекс разработан как новая философия регулирования. Его цель - защита прав и свобод граждан в цифровой среде, развитие цифровой экономики и повышение инвестиционной привлекательности страны. Кодекс учитывает международные нормы, усиливает полномочия Национального агентства связи, в том числе в части антимонопольного регулирования.

Заместитель директора Координационного центра доменов .RU/.RF Ирина Данелия поделилась опытом регулирования цифровой среды в России. Она отметила, что в ряде сфер отрасль сама вырабатывает механизмы саморегулирования, например, в доменной индустрии. Правила регистрации доменных имен и проект "Доменный патруль" помогают противодействовать неправомерному использованию доменов и становятся основой для судебных решений.

Подводя итоги, Данелия отметила, что сокращение цифрового разрыва и цифровая инклюзия должны стать ключевыми темами будущих дискуссий на площадке KIGF - Кыргызского форума по управлению интернетом, который является национальной частью глобальной инициативы IGF.