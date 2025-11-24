Погода
В Бишкеке запустили проекты по климатической устойчивости в КР и ЦА

265  0
- Светлана Лаптева
В Бишкеке на региональном семинаре запустили четыре региональных проектов, направленных на укрепление климатической устойчивости в Кыргызстане и других странах Центральной Азии.

Новые проекты планируют усилить адаптационный потенциал сельских сообществ и продвигать климатически устойчивые решения в ключевых секторах – от эффективного водопользования, возобновляемой энергетики и энергоэффективного жилья до расширения возможностей зеленого финансирования. Все они подчёркивают важность регионального сотрудничества в решении общих климатических вызовов.

Проекты реализуются при поддержке Фонда малых грантов и климатических инноваций (SGCIF), который финансируется правительством Великобритании для международного развития. Фонд является частью региональной программы "Управление климатическими рисками в Центральной Азии", которая реализуется GIZ по поручению правительства Германии.

Мероприятие открыли Посол Великобритании в Кыргызской Республике и Посол Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике. В семинаре также приняли участие представители Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, Министерства экономики и торговли Кыргызской Республики, партнёры по развитию, ассоциаций сельскохозяйственных организаций, местных компаний, банков и финансовых структур.

"Для нас большая честь способствовать внедрению инновационных климатических решений в Кыргызстане – от поддержки фермеров с системами капельного орошения и климатически оптимизированными технологиями, до предоставления домохозяйствам энергоэффективных домов и помощи финансовым учреждениям в расширении зелёных инвестиций. Эти проекты дадут возможность местным сообществам и институтам строить более устойчивое и надёжное будущее для всех", – заяви Посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Кыргызской Республике Николас Боулер .

"Мы рады видеть, что положительные результаты от этих проектов выходят за пределы национальных границ и становятся масштабируемыми моделями для других стран Центральной Азии. Такой подход отражает ориентиры Германской политики в развития", – отметила Посол Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике Моника Ленхард.

О проектах:

- Создание условий для масштабирования энергетических инноваций в сельском хозяйстве Таджикистана и Кыргызстана, реализуемый НПО WHH совместно с Bargi Sabz и Центром CREEED. Проект направлен на преобразование сельского хозяйства и улучшение доступа к рынкам через обучение местных компаний и внедрение четырех проверенных климатически оптимизированных технологий: солнечных насосов, солнечных электрических ограждений, капельного орошения и солнечных сушек для фруктов, работающих на солнечной энергии.

- Партнёрство в сфере ирригации в Ферганской долине, реализуемый организациями Helvetas и Youth of Osh. В центре проекта шесть торговых ярмарок, призванных объединить 900 фермеров в Таджикистане и Кыргызстане с поставщиками ирригационного оборудования и финансовыми учреждениями. На этих мероприятиях будут представлены современные водосберегающие технологии, проведены практические демонстрации и предложены варианты финансирования, чтобы помочь фермерам перейти на новые технологии.

- Зеленые дома Центральной Азии: строительство безопасных для здоровья и устойчивых к изменению климата домов в Центральной Азии, реализуемый организациями GERES и Camp Alatoo. Проект направлен на развитие энергоэффективного строительства и модернизацию жилья в сельских и пригородных районах Таджикистана и Кыргызстана. Инициатива демонстрирует, как применение устойчивых технологий может снизить выбросы CO₂ до 30% и улучшить условия жизни и здоровье населения.

- Преодоление препятствий для климатического финансирования в Центральной Азии. Проект направлен на устранение препятствий для финансирования мероприятий по борьбе с изменением климата и открытие возможностей для "зеленых" инвестиций в Кыргызстане и Узбекистане путем ускорения "зеленого" перехода их финансовых секторов. Проект планирует создание механизмов "зеленого" финансирования для как минимум двух коммерческих банков в каждой стране с целью мобилизации не менее 50 млн долларов США устойчивого финансирования.

Поддерживая инновационные и локально ориентированные проекты, Фонд SGCIF способствует укреплению устойчивости к изменению климата, сокращению выбросов парниковых газов и созданию масштабируемых решений для сообществ Центральной Азии. Инициатива отражает общий вклад Великобритании, Германии и их региональных партнёров в развитие регионального обмена опытом и трансграничного сотрудничества для построения климатически безопасного будущего региона.


URL: https://www.vb.kg/452776
Теги:
Центральная Азия, Кыргызстан
