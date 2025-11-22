Погода
В Бишкеке начались Дни индийского кино

243  0
- Нина Ничипорова
Вчера в Кыргызском национальном драматическом театре торжественно стартовали "Дни индийского кино".

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Кыргызстане Бирендера Сингха Ядава, такие кинопоказы служит важной платформой для укрепления культурных связей между Кыргызстаном и Индией, а также открывают новые возможности для развития киноиндустрии обеих стран. Кинематографисты Индия и Кыргызстана активно взаимодействуют в последние годы. Что дарит возможность кыргызским зрителям посмотреть лучшие индийские фильмы, а индийским зрителям – кыргызские ленты. В таком сотрудничестве есть огромный потенциал для знакомства народов двух стран с культурой друг друга.

- Я – поклонник индийского кино, - признался в начале своего выступления директор департамента кинематографии Кыргызстана Талант Толобеков. – В последние четыре года между кинематографистами наших стран установились активные творческие связи, индийские кинематографисты приезжают к нам, снимают кино. В прошлом году наш кинематограф также вышел на индийские рынки. В эти дни на Гоа проходит международный кинорынок, на котором представлен и кинематограф Кыргызстана и будут демонстрироваться достижения и потенциал кинематографа нашей страны. Участие Кыргызстана в нем - это не только возможность заявить о себе на мировом уровне, но и шанс для кыргызских кинематографистов установить полезные контакты и обменяться опытом с коллегами из других стран, в том числе Индии, фильмы которой покорили мир.

Большой зал драматического театра действительно стал местом притяжения любителей индийского кино, и свободное местечко было найти непросто. Вчера – в день открытия - зрителям была представлена картина "Дангал" (в переводе "Борец") с известным в мире актером Аамиром Кханом в главной роли. А перед началом просмотра выступили танцоры ансамбля "Каухар" и детского музыкального театра "Таберик" с танцами из индийских фильмов.

Остальные фильмы во время "Дней индийского кино" пройдут в кинотеатре "Ала Тоо" в течение трёх дней с 22 по 24 ноября 2025 года. В программу входят три известных ленты.

22 ноября в 14.00 (суббота) состоится показ фильма "Непохищенная невеста" (с кыргызскими субтитрами). Главную роль в фильме исполняет "король Болливуда", как называют в мире замечательного индийского актера Шахрукха Кхана.

Фильм об искренней и крепкой любви молодых людей. Когда Радж (Шахрукх Кхан) и Симран (Каджол) впервые встретились на отдыхе в Европе, это была не совсем любовь с первого взгляда, но когда Симран увозят обратно в Индию для заключения брака по договоренности, все меняется. Воодушевленный своим отцом Дхарамвиром (Анупам Кхер), Радж решает прилететь из Лондона, чтобы завоевать не только сердце своей невесты, но и покорить всю ее семью и получить благословение ее отца Балдева Сингха (Амриш Пури).

23 ноября в 14.00 (воскресенье) кыргызским зрителям будет показан фильм "Инглиш Винглиш" (с русскими субтитрами). Очень добрый, поднимающий настроение фильм с прекрасной индийской актрисой в главной роли Шридеви, известной нашим зрителям по многим великолепным индийским лентам. Актрису не случайно называют "первой женщиной-суперзвездой" индийского кинематографа.

В основе фильма - жизнь богатой индийской семьи Гудболе. Тихая, добродушная домохозяйка Шаши Годболе (Шридеви) каждый день терпит небольшие оскорбления от своего хорошо образованного мужа и дочери из-за того, что она не говорит и не понимает по-английски. Когда она приезжает в Нью-Йорк на свадьбу своей племянницы, она тайно записывается на курсы английского языка. Фильм рассказывает о том, как женщина преодолевает эту неуверенность, изучает язык и обретает уверенность и самоуважение.

24 ноября в 14.00 (понедельник) зрители смогут посмотреть фильм "Жизнь не может быть скучной" (с русскими субтитрами, в главной роли - Ритик Рошан).

Трое друзей детства Арджун Салуджа (Ритик Рошан), Имран Куреши (Фархан Ахтар) и Кабир Деван (Абхай Деол) решают отправиться в трехнедельное холостяцкое путешествие по Испании, воплощая свои фантазии об отпуске в реальность после того, как один из их друзей обручается. Поездка превращается в путешествие самопознания, когда они сталкиваются со своими личными страхами, дилеммами и нерешенными проблемами, участвуя в экстремальных видах спорта, выбранных каждым из друзей.

Индийские фильмы будут показаны бесплатно.

"Дни индийского кино" проводятся посольством Индии в Кыргызстане при поддержке Министерства информации и телерадиовещания и Национальной корпорации по развитию кино (NFDC) Индии и Министерства культуры Кыргызстана.


