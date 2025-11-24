Погода
Как швейникам Кыргызстана пройти сертификацию для выхода на рынок ЕАЭС

- Светлана Лаптева
Главный специалист отдела аккредитации органов по сертификации Кыргызского центра аккредитации Гулькайыр Кайыпова выступила на семинаре для представителей швейной отрасли и рассказала о ситуации в сфере подтверждения соответствия. Она отметила, что на фоне усиливающегося экспортного потенциала швейной промышленности Кыргызстана вопросы сертификации становятся особенно важными. Кайыпова подробно объяснила участникам, как проходят процедуры сертификации и декларирования продукции, которая должна соответствовать требованиям Евразийского экономического союза. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По словам специалиста, в стране действуют 36 аккредитованных органов по сертификации. Более 20 из них включены в официальный реестр и обладают всеми необходимыми полномочиями для проведения сертификационных работ и оформления деклараций. Это дает производителям возможность выбирать удобный для них орган и быстрее проходить необходимые процедуры.

Отдельно Кайыпова остановилась на вопросах декларирования. Она подчеркнула, что сейчас в Кыргызстане только два учреждения имеют право выдавать декларации соответствия: ранее этим занимался исключительно Бишкекский центр стандартизации и метрологии, а позже такие полномочия получил и сам Кыргызский центр аккредитации. Это нововведение значительно упрощает доступ производителей к услугам декларирования.

Одним из ключевых вопросов стала работа по требованиям технического регламента ЕАЭС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", который регулирует обращение продукции на территории Союза. Кайыпова обратила внимание, что изделия первого слоя - то, что соприкасается напрямую с кожей (майки, нижнее белье, постельные принадлежности, чулочно-носочные изделия) - подлежат только сертификации. Декларирование для этой категории не допускается, поскольку речь идет о товарах, напрямую влияющих на безопасность и здоровье потребителей.

Для изделий второго и третьего слоя предусмотрена возможность выбора: производитель сам решает, проходить сертификацию или оформить декларацию.

Эксперт также описала, как проходит сертификация на практике: специалисты аккредитованного органа выезжают на производство, отбирают образцы, изучают производственный процесс, проверяют документы на сырье, оборудование и правильность маркировки. Испытания образцов проводятся исключительно в аккредитованных лабораториях, что обеспечивает точность и объективность результатов.

При этом, подчеркнула Кайыпова, в ходе проверок нередко выявляются ошибки, которые существенно осложняют выход кыргызской продукции на рынки стран ЕАЭС. В адрес Кыргызстана поступает много жалоб от российских, казахстанских и белорусских органов контроля. Чаще всего проблемы возникают из-за неправильного указания состава ткани или некорректного применения кодов ТН ВЭД. Такие неточности могут привести к задержкам на таможне или даже отказу в пропуске товара.

В завершение Кайыпова напомнила об отличиях в ответственности при различных формах оценки соответствия: если за сертификат отвечает орган по сертификации, то за достоверность декларации полностью отвечает сам заявитель. Поэтому производителям важно тщательно следить за правильностью оформления документов и соблюдать требования, чтобы обеспечить безопасность и качество продукции, поступающей на рынок ЕАЭС.


