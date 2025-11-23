Араванский район запускает ярмарку для прямых продаж фермерской продукции

Араванское районное управление аграрного развития совместно с айыльными окмоту приступило к реализации инициативы, направленной на обеспечение продовольственной безопасности и создание условий для прямой, обоснованной и доступной реализации качественной сельскохозяйственной продукции, произведённой местными фермерами. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

На протяжении всего 2025 года, каждую неделю по четвергам, на специально подготовленной площади на рынке "Ак-Була" будет проводиться сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие создаёт условия для продажи продукции без посредников, что позволяет фермерам увеличить доход, а жителям района - приобретать свежие, экологически чистые и качественные продукты по выгодным ценам.

Араванское районное управление аграрного развития приглашает всех фермеров и жителей района активно участвовать в еженедельной ярмарке.