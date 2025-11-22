Погода
Лжесотрудник ГКНБ выманил у граждан 3 млн сомов

В Чуйской области задержан Н.Х.А., который выдавал себя за сотрудника ГКНБ и мошенническим путём получил от граждан 3 млн сомов.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый обещал за денежное вознаграждение "решить вопрос" о прекращении уголовного преследования, находящегося в производстве МВД КР. Получив средства, он не выполнил обещаний.

Позже, вместо возврата денег, мужчина начал оказывать давление на потерпевших - угрожал возбудить в отношении них дело "о даче взятки должностному лицу".

ГКНБ просит всех, кто мог пострадать от действий Н.Х.А., обращаться по номерам штаба-квартиры: 0312-66-04-75, 0312-62-65-04.

В ведомстве напомнили гражданам не доверять лицам, которые под видом помощи ГКНБ требуют финансовые или материальные средства.


