В Бишкеке выявлен водитель без прав, пытавшийся скрыться от инспекторов

В Бишкеке сотрудники ГУОБДД задержали водителя, нарушившего правила дорожного движения и попытавшегося скрыться при проверке. Автомобиль Chevrolet был остановлен в ходе рейдовых мероприятий.

По данным ведомства, водитель не выполнил законное требование об остановке и попытался уехать. Машину удалось задержать оперативными действиями инспекторов.

При проверке выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения и документов на управление транспортным средством. Также установлено, что за ним числятся неоплаченные штрафы на сумму 68 700 сомов.

За неповиновение требованию об остановке и отсутствие документов водителю назначен штраф в размере 7 500 сомов. Автомобиль водворен на штрафстоянку бессрочно.