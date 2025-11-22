Мээрим Жуманазарова выиграла золото на Играх исламской солидарности

Кыргызстанская спортсменка Мээрим Жуманазарова одержала уверенную победу на Играх исламской солидарности, которые проходят в Саудовской Аравии. Соревнования состоялись 20 ноября в Эр-Рияде, где кыргызстанка выступала в категории до 68 кг и продемонстрировала полное доминирование на ковре.

Жуманазарова начала турнир со стадии 1/4 финала, где уже в первой схватке уложила на лопатки Халиму Актер из Бангладеш. В полуфинале она также досрочно победила, разгромив азербайджанскую спортсменку Нигар Мирзазада со счетом 12:1.

В финальном поединке Мээрим встретилась со Светланой Окназаровой из Узбекистана. Кыргызская борец не оставила сопернице шансов, одержав победу со счетом 11:0 и завоевав золотую медаль.

Это золото стало для Жуманазаровой первой наградой после Олимпийских игр в Париже, где она заняла второе место и принесла Кыргызстану серебро. Кроме того, победа в Эр-Рияде принесла Кыргызстану уже третье золото Игр - ранее чемпионами стали Акжол Махмудов и Абдумалик Карачов.

Для Мээрим это не первый успех на Исламских играх: ранее, в 2021 году, она уже выигрывала золото в Турции. В текущем сезоне спортсменка также выступала на чемпионате мира в Сербии, но выбыла в четвертьфинале. Победа в Саудовской Аравии стала важным возвращением на вершину международной арены.