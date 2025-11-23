Кыргызстан и Китай объявили конкурс на 10 совместных научных проектов

Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана совместно с Министерством науки и технологий Китая объявило конкурс на проведение кыргызско-китайских совместных научно-исследовательских проектов на 2026 год. Основанием является протокол заседания Кыргызско-китайской комиссии по научно-техническому сотрудничеству от 18 июля 2025 года.

Конкурс проводится по девяти направлениям: современное сельское хозяйство, транспортные технологии, передовое производство, биомедицина, борьба с бедностью с использованием науки и технологий, зелёная экономика, охрана окружающей среды, сохранение культурного наследия и сейсмология.

Всего будет отобрано 10 проектов. Срок реализации каждого до трёх лет. Объём финансирования составляет не менее 1,5 млн юаней.

Для участия заявка должна быть подготовлена кыргызской и китайской сторонами в едином формате. Кыргызстан принимает документы на кыргызском, русском и английском языках. В ходе реализации проектов участники должны завершить исследование, опубликовать две научные статьи и направить не менее двух сотрудников для обмена опытом в партнёрское учреждение.

Заявки принимаются до 16 декабря 2025 года.

.Контакты:

Кыргызская сторона - 0550 270731, a.karybekova@ilim.gov.kg

Китайская сторона - 545429040@qq.com