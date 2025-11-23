Погода
$ 87.22 - 87.68
€ 100.00 - 101.00

Сборная Франции отрицает привилегии для Мбаппе после его поездки в Дубай

295  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Поездка Килиана Мбаппе в Дубай во время его восстановления от травмы голеностопа продолжает вызывать резонанс во французском футболе. Нападающий "Реал Мадрид" был освобождён от участия во втором матче сборной Франции против Азербайджана (1:3), и многие расценили его путешествие как проявление особого отношения к капитану команды.

Однако внутри сборной этот нарратив отвергают. Голкипер Брис Самба заявил, что разговоры о привилегиях - искусственно созданный скандал.

По словам Самба, в команде никто не получил особых условий, а если тренерский штаб подтвердил, что Мбаппе действительно испытывал боль в голеностопе, то никаких сомнений быть не должно. Он подчеркнул, что игроки не видят проблемы в поездке форварда и продолжают доверять своему капитану.

Несмотря на это, обсуждения во Франции продолжаются: часть экспертов считает, что Мбаппе не должен был покидать расположение сборной, а некоторые даже требуют лишить его капитанской повязки.

Тем не менее представители команды уверяют, что атмосфера в коллективе стабильная, а никаких особых привилегий для Мбаппе не существует.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452795
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  