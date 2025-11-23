Сборная Франции отрицает привилегии для Мбаппе после его поездки в Дубай

Поездка Килиана Мбаппе в Дубай во время его восстановления от травмы голеностопа продолжает вызывать резонанс во французском футболе. Нападающий "Реал Мадрид" был освобождён от участия во втором матче сборной Франции против Азербайджана (1:3), и многие расценили его путешествие как проявление особого отношения к капитану команды.

Однако внутри сборной этот нарратив отвергают. Голкипер Брис Самба заявил, что разговоры о привилегиях - искусственно созданный скандал.

По словам Самба, в команде никто не получил особых условий, а если тренерский штаб подтвердил, что Мбаппе действительно испытывал боль в голеностопе, то никаких сомнений быть не должно. Он подчеркнул, что игроки не видят проблемы в поездке форварда и продолжают доверять своему капитану.

Несмотря на это, обсуждения во Франции продолжаются: часть экспертов считает, что Мбаппе не должен был покидать расположение сборной, а некоторые даже требуют лишить его капитанской повязки.

Тем не менее представители команды уверяют, что атмосфера в коллективе стабильная, а никаких особых привилегий для Мбаппе не существует.