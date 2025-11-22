Кыргызстанские борцы взяли третье место на Играх исламской солидарности

Сборная Кыргызстана по вольной борьбе успешно выступила на Играх исламской солидарности, которые прошли в Саудовской Аравии, завоевав третье место в общекомандном зачёте.

Соревнования среди мужчин проходили 20–21 ноября, и в них были разыграны шесть комплектов медалей в олимпийских весовых категориях. Кыргызстанские борцы были представлены во всех дивизионах, что позволило набрать 81 очко и стать третьими среди 22 участвующих стран.

Удачно выступили и другие команды страны.

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе также заняла третье место.

Женская команда по борьбе завершила соревнования на четвёртом месте, совсем немного уступив медальной тройке.

Эти результаты подтвердили высокую конкурентоспособность кыргызстанских борцов и стали одним из лучших командных достижений страны на международной арене в 2025 году.