Погода
$ 87.15 - 87.65
€ 100.12 - 101.12

Кыргызстанские борцы взяли третье место на Играх исламской солидарности

339  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана по вольной борьбе успешно выступила на Играх исламской солидарности, которые прошли в Саудовской Аравии, завоевав третье место в общекомандном зачёте.

Соревнования среди мужчин проходили 20–21 ноября, и в них были разыграны шесть комплектов медалей в олимпийских весовых категориях. Кыргызстанские борцы были представлены во всех дивизионах, что позволило набрать 81 очко и стать третьими среди 22 участвующих стран.

Удачно выступили и другие команды страны.

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе также заняла третье место.

Женская команда по борьбе завершила соревнования на четвёртом месте, совсем немного уступив медальной тройке.

Эти результаты подтвердили высокую конкурентоспособность кыргызстанских борцов и стали одним из лучших командных достижений страны на международной арене в 2025 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452796
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  