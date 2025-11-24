Погода
$ 87.30 - 87.55
€ 100.00 - 101.00

Осенняя коллекция лицея №3 стала украшением сельхозярмарки в Бишкеке

321  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Коллектив профессионального лицея №3 города Бишкека представил на ярмарке выходного дня свою яркую коллекцию костюмов для осеннего бала "Золотая осень" в знак уважения к труженикам села.

Идея провести Осенний бал принадлежит директору лицея Шайбеку Белялову и его заместителю Жылдыз Кенебаевой. Когда организаторы увидели, какими выразительными и теплыми получились образы, созданные ребятами, решили, что такие работы стоит показать людям, которые ежедневно трудятся на земле. Так коллектив лицея и стал участником ярмарки сельскохозяйственных товаров.

"Мы прочли на vb.kg обращение куратора сельхозвыставок Искака Анарбекова и решили обязательно побывать на ярмарке. И не пожалели, ребята получили массу позитивных эмоций. Учащиеся видели, как людям нравятся их костюмы, как они удивляются и радуются", - рассказала заведующая хозяйственной частью Назгул Бердалиева.

В лицее обучаются и дети с инвалидностью, в том числе слабослышащие учащиеся по направлению информационных технологий. Здесь можно получить специальности токаря, сварщика, электрика, печатника, оператора цифровой печати, автослесаря-автоэлектрика, переплетчика, повара, программиста, веб-разработчика.

"Возможно, именно работа в сфере сельского хозяйства станет одной из наиболее востребованных в Кыргызстане. И наши ребята смогут найти в этом свое место", - добавила Бердалиева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452798
Теги:
студенты, ярмарка, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  