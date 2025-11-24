Осенняя коллекция лицея №3 стала украшением сельхозярмарки в Бишкеке

Коллектив профессионального лицея №3 города Бишкека представил на ярмарке выходного дня свою яркую коллекцию костюмов для осеннего бала "Золотая осень" в знак уважения к труженикам села.

Идея провести Осенний бал принадлежит директору лицея Шайбеку Белялову и его заместителю Жылдыз Кенебаевой. Когда организаторы увидели, какими выразительными и теплыми получились образы, созданные ребятами, решили, что такие работы стоит показать людям, которые ежедневно трудятся на земле. Так коллектив лицея и стал участником ярмарки сельскохозяйственных товаров.

"Мы прочли на vb.kg обращение куратора сельхозвыставок Искака Анарбекова и решили обязательно побывать на ярмарке. И не пожалели, ребята получили массу позитивных эмоций. Учащиеся видели, как людям нравятся их костюмы, как они удивляются и радуются", - рассказала заведующая хозяйственной частью Назгул Бердалиева.

В лицее обучаются и дети с инвалидностью, в том числе слабослышащие учащиеся по направлению информационных технологий. Здесь можно получить специальности токаря, сварщика, электрика, печатника, оператора цифровой печати, автослесаря-автоэлектрика, переплетчика, повара, программиста, веб-разработчика.

"Возможно, именно работа в сфере сельского хозяйства станет одной из наиболее востребованных в Кыргызстане. И наши ребята смогут найти в этом свое место", - добавила Бердалиева.