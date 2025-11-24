Кыргызстанцы смогут получить бесплатное высшее образование в вузах Росатома

Граждане Кыргызстана получили возможность поступить на бесплатное обучение в ведущие опорные вузы Росатома. Об этом сообщается на сайте Россотрудничества в Бишкеке, где опубликованы разъяснения по направлениям подготовки и условиям поступления.
Отмечается, что энергетика остается одним из ключевых и наиболее перспективных направлений развития экономики Кыргызстана. Отрасль активно модернизируется и нуждается в молодых квалифицированных кадрах. Российская энергетическая школа считается одной из сильнейших в мире, и в 2026/27 учебном году у кыргызстанцев появится уникальный шанс обучаться по магистерским программам ведущей мировой энергетической корпорации.
Для Кыргызстана выделено 700 квот Правительства России на обучение на бюджетной основе, 18 из них - в опорных вузах Росатома.
В их число входят:
Прием ведется по следующим направлениям:
Обучение для поступивших полностью бесплатное. Студенты получают стипендию и могут проживать в общежитии. Подача документов и конкурсные испытания проводятся онлайн. В заявке допускается указать до шести вузов в порядке приоритета.
Заявки принимаются на портале education-in-russia.com, где размещена подробная информация о вузах, программах и городах. Прием документов завершается 15 декабря 2025 года.
Для абитуриентов проходят бесплатные консультации в Русском доме в Бишкеке (бул. Эркиндик, 2/1):
каждый вторник и четверг в 16:00 - оффлайн и онлайн
каждую субботу в 12:00 - очно
Вход свободный.