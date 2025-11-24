Кыргызстанцы смогут получить бесплатное высшее образование в вузах Росатома

Граждане Кыргызстана получили возможность поступить на бесплатное обучение в ведущие опорные вузы Росатома. Об этом сообщается на сайте Россотрудничества в Бишкеке, где опубликованы разъяснения по направлениям подготовки и условиям поступления.

Отмечается, что энергетика остается одним из ключевых и наиболее перспективных направлений развития экономики Кыргызстана. Отрасль активно модернизируется и нуждается в молодых квалифицированных кадрах. Российская энергетическая школа считается одной из сильнейших в мире, и в 2026/27 учебном году у кыргызстанцев появится уникальный шанс обучаться по магистерским программам ведущей мировой энергетической корпорации.

Для Кыргызстана выделено 700 квот Правительства России на обучение на бюджетной основе, 18 из них - в опорных вузах Росатома.

В их число входят:

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" Национальный исследовательский университет "МЭИ" МГТУ имени Н. Э. Баумана Московский физико-технический институт Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС" Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Казанский государственный энергетический университет Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и другие российские вузы.

Прием ведется по следующим направлениям:

Ядерная энергетика и технологии Физика и астрономия Промышленная фармация Технологии материалов Машиностроение Химические технологии Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

Обучение для поступивших полностью бесплатное. Студенты получают стипендию и могут проживать в общежитии. Подача документов и конкурсные испытания проводятся онлайн. В заявке допускается указать до шести вузов в порядке приоритета.

Заявки принимаются на портале education-in-russia.com, где размещена подробная информация о вузах, программах и городах. Прием документов завершается 15 декабря 2025 года.

Для абитуриентов проходят бесплатные консультации в Русском доме в Бишкеке (бул. Эркиндик, 2/1):

каждый вторник и четверг в 16:00 - оффлайн и онлайн

каждую субботу в 12:00 - очно

Вход свободный.