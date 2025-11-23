Погода
Жоэл Кожо стал чемпионом Суперлиги Узбекистана-2025 с "Нефтчи"

- Самуэль Деди Ирие
Ферганский "Нефтчи" досрочно завоевал золотые медали Суперлиги Узбекистана-2025, оформив чемпионство за один тур до окончания сезона. Команда провела стабильный чемпионат и сумела опередить ближайших преследователей благодаря уверенной игре в концовке.

Важную роль в успехе сыграл атакующий полузащитник Жоэл Кожо. Футболист принял участие в 11 матчах, отметившись 3 голами и 3 ассистами. Его вклад стал важным элементом атакующей линии "Нефтчи", особенно в ключевых матчах второго круга.

Для Кожо это уже второй титул в профессиональной карьере: в 2021 году он стал чемпионом Кыргызской Премьер-лиги в составе бишкекского "Дордоя". Тогда игрок также был одним из лидеров команды и помог ей уверенно завершить сезон на вершине таблицы.

"Нефтчи" планирует отметить чемпионство домашним матчем последнего тура, где руководство клуба вручит игрокам золотые медали. Болельщики уже готовят масштабную праздничную программу.

Поздравляем Жоэла Кожо с очередным трофеем и желаем ему скорейшего восстановления и возвращения на поле!


