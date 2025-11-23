Юношеская сборная КР осложнила себе задачу в отборе Кубка Азии-2025

Юношеская сборная Кыргызстана (U-17) стартовала в квалификации Кубка Азии-2025 с поражения, уступив команде Йемена. Матч проходил в напряженной борьбе, однако соперник сумел реализовать свои моменты, тогда как кыргызстанцам не хватило точности в атаке.

Неудача в первом туре серьезно ухудшила турнирную ситуацию. Теперь шансы нашей команды на выход из группы зависят не только от собственных результатов, но и от потерь конкурентов.

Чтобы сохранить возможность на продолжение борьбы, сборная Кыргызстана должна побеждать в оставшихся матчах и рассчитывать, что лидер группы - Йемен - потеряет минимум четыре очка в играх против Лаоса, Гуама, Пакистана и Камбоджи.

Учитывая успешный старт йеменской сборной, такая комбинация выглядит сложной, но остается возможной. Тренерский штаб отмечает, что команда будет бороться до конца и сосредоточится на выполнении своей части задачи.

Впереди у юных футболистов решающие встречи, где требуется максимальная концентрация и поддержка болельщиков. Несмотря на непростое положение, сборная намерена проявить характер и достойно пройти оставшуюся часть квалификации.