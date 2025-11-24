Погода
Футбольный клуб Бабанова начал переговоры с Максимом Шацких

Дебютант Высшей Лиги Кыргызстана по футболу ФК "Азия" из Таласа заинтересован в назначении Максима Шацких на должность главного тренера. По данным СМИ, клуб уже ведёт переговоры с 47-летним специалистом.

Шацких в ноябре завершил работу в узбекском "Андижане". До этого он возглавлял "Пахтакор", а в качестве игрока стал настоящей легендой: лучший бомбардир в истории чемпионата Украины (124 гола) и один из самых узнаваемых футболистов киевского "Динамо", где провёл десять сезонов.

Назначение столь опытного тренера стало бы серьёзным усилением для таласского клуба в его первом сезоне в элитном дивизионе. Переговоры продолжаются.

Отметим, по данным СМИ, создание клуба "Азия" стало возможным благодаря поддержке Омурбека Бабанова.


