В селе Садовое мужчина задержан за хранение наркотиков и оружия

В селе Садовое задержан мужчина, у которого дома обнаружили наркотики и оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 3 ноября в милицию поступила оперативная информация о том, что местный житель по прозвищу "Р" употребляет и хранит наркотические средства, а также содержит у себя оружие.

В ходе проверки милиция установила личность подозреваемого им оказался гражданин У.Р., 1966 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 283 УК Кыргызской Республики (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) и 267 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов).

Во время обыска в его доме обнаружили два пакета вещества коричневого цвета с характерным запахом конопли, самодельную трубку для курения, пластиковую бутылку, самодельный пистолет, обрез, гранату, восемь боеприпасов, патрон, гильзу, порох и два ножа. На изъятые предметы назначены экспертизы.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.