ФИФА изменила постер ЧМ-2026 после критики фанатов из-за отсутствия Роналду

ФИФА оказалась под давлением болельщиков после выпуска первого промо-постера к чемпионату мира-2026, на котором не оказалось Криштиану Роналду. Изображение Португалии представлял Бруну Фернандеш, что вызвало массовую негативную реакцию в сети.

После волны критики международная федерация удалила публикацию и оперативно выпустила обновлённый постер - уже с изображением Роналду. Новый дизайн также включал момент гола Юссефа Эн-Несири, который выбил Португалию с ЧМ-2022, и фото Лионеля Месси с трофеем, что вызвало дополнительные обсуждения среди болельщиков.

Роналду, которому исполнилось 40 лет, остаётся одним из самых узнаваемых спортсменов в мире и находится в шаге от статуса лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. Фанаты были удивлены, что FIFA изначально обошла его стороной в рекламных материалах.

Скандал разгорелся незадолго до жеребьёвки группового этапа, которая пройдёт 5 декабря. Турнир в США, Канаде и Мексике, по словам самого Роналду, вероятно, станет для него последним в карьере.


