Боец Мыктыбек Оролбай нокаутировал Херманссона уже в первом раунде

Кыргызстанский боец Мыктыбек Оролбай (14-2-1) одержал впечатляющую победу на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), сообщает Sports.kz.

В поединке полусреднего веса Оролбай встретился со шведским бойцом Джеком Херманссоном (24-9). Бой, рассчитанный на три раунда, завершился досрочно: кыргызстанец нокаутировал соперника уже в первом раунде.

Эта победа стала для Мыктыбека 15-й в профессиональной карьере. Для Херманссона поражение стало десятым.

В UFC Оролбай провёл пять боев и имеет статистику: четыре победы и одно поражение. Эффектный нокаут укрепил позиции кыргызстанца в крупнейшем промоушене мира и приближает его к новым возможностям в дивизионе.