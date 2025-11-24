Погода
Завтра в некоторых районах Бишкека отключат воду

25 ноября будет прекращена подача питьевой воды с 9:00 часов до 17:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

По данным муниципалитета, район отключения, ограниченный улицами:

От БЧК по ул.Баялинова ,ул.Логвиненко пер. Донской и по ул.Орозбекова до пр. Жибек Жолу.

Отключение связано с проведением аварийно- ремонтных работ на трубопроводе Д-100мм по ул.Логвиненко.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.


отключение воды, Бишкек
